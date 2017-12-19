«Барселона» близка к подписанию 21-летнего воспитанника «Реала» Посо

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Барселона

Нападающий «Альмерии» Хосе Анхель Посо попал в сферу интересов «Барселоны». Испанский форвард ранее играл за «Реал» и «Манчестер Сити».

21-летний испанец близок к переходу в каталонский клуб во время зимнего трансферного окна. Ожидается, что вторую часть сезона он проведет в «Барселоне Б».

Посо – воспитанник «Реала», выступал за юношеские сборные Испании. В 2012 году перешел за 3 миллиона евро в «Манчестер Сити», за который провел лишь 3 матча. В 2015-м подписал 5-летний контракт с «Альмерией».

В 18 матчах сезона Сегунды на счету Посо 2 гола и 4 результативные передачи.

Источник: Onda Cero
Фото: Global Look Press

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