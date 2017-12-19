Станимир Стойлов – фаворит на пост главного тренера «Ростова»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Астаны» болгарин Станимир Стойлов может возглавить «Ростов». Помимо него ростовчане рассматривают кандидатуры Леонида Слуцкого и Валерия Карпина.

«На данный момент основным кандидатом является Станимир Стойлов. Переговоры в самом разгаре, но идут с трудом. Однако в Ростове все быстро меняется с кандидатами», – написал Арустамян.

Ранее стало известно, что после отставки Леонида Кучука дончане также провели переговоры с Леонидом Слуцким, Валерием Карпиным и Рашидом Рахимовым. После отставки Леонида Кучука командой руководит Дмитрий Кириченко. По итогам двадцати туров в активе дончан 25 очков и 10-е место в таблице.

Источник: твиттер Нобеля Арустамяна

Фото: Global Look Press

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