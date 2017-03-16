Вооруженное нападение. Кто из форвардов будет основным у сборной России в 2018 году

Если еще недавно выбор форвардов у тренеров национальной команды был очень ограничен, то сейчас на нападение сборной России можно смотреть оптимизмом. Здесь и разноплановые игроки, и приличная конкуренция, и лучший футболист России 2016 года. В заключительном материале сериала «Россия-2018» еженедельник «Футбол» рассматривает кандидатов в линию атаки.

ФЕДОР СМОЛОВ

«КРАСНОДАР»

27 лет, рост – 187 см, вес — 80 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: удар, дриблинг, мобильность, завершение атак

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: игра в пас, верховые единоборства

Прогресс Смолова за последние годы поражает. Путь от символа всего плохого, что есть в нашем футболе, до лучшего футболиста страны он прошел за два-три года. Изменился Федор в первую очередь в ментальном плане, повзрослел. Большую часть из того, что он сейчас демонстрирует на поле, игрок «Краснодара» умел делать и раньше. У Смолова всегда был потрясающий удар: даже с левой ноги он бьет хорошо, а с правой может пробить вообще как угодно и с любой дистанции. Он быстр, отлично ведет мяч на скорости, достаточно мощный, чтобы выиграть силовую борьбу. Умеет обыгрывать и с места, и на скорости и может сам себе создать момент для удара. Обладает нестандартным мышлением, способен быстро принять неочевидное решение и превратить обычную ситуацию в голевую. Так он забил ЦСКА в матче первого круга, в касание перебросив мяч через Игнашевича и мощно пробив с лету. И главное, что он научился моменты преобразовывать в голы.

Однако ему, конечно, есть в чем прибавлять. Став главной ударной силой в «Краснодаре», Смолов часто тянет одеяло на себя: лезет на защитников в одиночку, много бьет из любых ситуаций и не замечает партнеров. То же самое проявляется и в сборной: на Евро-2016 Федор не раз заигрывался, и это вредило команде. При этом он умеет отдать хороший пас, прекрасно видит поле. Играя столба, он отлично действует в подыгрыше. Просто он редко пользуется этими умениями и больше верит в себя, чем в товарищей по команде. Для форварда это не самое плохое качество, но иногда Смолов злоупотребляет игровым эгоизмом. В том числе из-за этой черты он неэффективен на позиции крайнего нападающего.

Кроме того, краснодарцу определенно нужно лучше играть на втором этаже. Он обладает высоким ростом и хорошей прыгучестью, но очень редко выигрывает верх и практически не забивает головой. Однако даже с этими недостатками Федор является одним из лучших нападающих сборной и должен стать ее главной ударной силой.

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АРТЕМ ДЗЮБА

«ЗЕНИТ»

28 лет, рост – 194 см, вес — 89 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, завершение атак, игра в пас

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: удар, дриблинг, мобильность

Дзюба уже довольно давно вышел высокий уровень и продолжает ему соответствовать при разных тренерах и партнерах. Его сильные стороны легко использовать практически в любой схеме. Главным достоинством Артема является его умение вести силовую борьбу. Он использует свой мощный корпус для продавливания защитников и выигрыша позиции, а за счет высокого роста и неплохой прыгучести стабильно выигрывает верховую борьбу. Это позволяет его команде цепляться за мяч в атаке практически в любой ситуации. Здесь способствует и умение Артема действовать в подыгрыше. Он не только делает адресные скидки партнерам, но и неплохо исполняет роль распасовщика: может развернуть атаку во фланг, отдать проникающий пас или выполнить роль пристенка в короткой комбинации низом. Наконец, он очень хорош в завершении атак: где надо, может продавить защитника, а в другой ситуации находит свободное пространство. К тому же он достаточно техничен и способен уже в штрафной создать себе позицию для удара.

Однако за штрафной Дзюба с мячом уже совсем не так опасен. У него нет сильного удара, он не очень быстрый игрок, и даже хорошая техника не помогает ему самому пройти к воротам и создать себе момент. Поэтому зенитовцу обязательно нужны партнеры, которые могут поддержать его в нападении, особенно при быстрых атаках. Также Артем не особо подвижный футболист, что легкообъяснимо, поэтому его трудно задействовать в высоком и интенсивном прессинге.

Специфичность умений Дзюбы несколько ограничивает возможность его использования — не в каждой схеме ему найдется место. Но он является одним из сильнейших форвардов страны, и обязательно будет задействован Черчесовым в любой подходящей для этого ситуации.

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АЛЕКСАНДР КОКОРИН

«ЗЕНИТ»

25 лет, рост – 183 см, вес – 77 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: дриблинг, мобильность, игра в пас, удар

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: завершение атак, верховые единоборства

Кокорин переживает затяжной спад: став лидером «Динамо» при Дане Петреску, он не сумел закрепиться на том уровне и вспыхивает лишь эпизодами, все чаще подставляя себя под огонь критики не только игрой, но и поведением за пределами поля. А ведь у него есть много замечательных качеств, которые пригодились бы сборной. Он очень быстрый игрок, хорошо владеющий скоростным дриблингом, что позволяет использовать его ближе к флангу. Он прекрасно умеет находить свободное пространство и между линиями, и за спинами защитников. Александр может сам себе создать момент для удара и неплохо пробить, в том числе и с дальней дистанции. Кроме того, он хорошо действует в подыгрыше.

Однако все эти качества разбиваются о неумение Кокорина принимать правильные решения. То он слишком тянет одеяло на себя, то, наоборот, слишком альтруистичен. Иногда он слишком старается и пытается сделать больше, чем нужно, в других ситуациях — недорабатывает. В игре Александра заметно непонимание собственной роли: он не знает, когда и что нужно делать, постоянно выбирает между несколькими решениями, мечется и от этого только еще больше начинает ошибаться. В таком состоянии он пребывает довольно давно и лишь изредка ловит правильную волну, но долго на ней задержаться не может. В первую очередь это сказывается на завершении Кокориным атак: в ситуации, когда нужно сыграть как форвард, на инстинктах, он начинает думать и часто упускает момент.

Кроме того, ему, как и Смолову, надо прибавлять в игре головой. Он очень прыгучий, но пробить со «второго этажа» может только по сильному мячу, который попадет ему в голову. Сам подстраиваться под мяч и правильно наносить удар он не умеет, и это сильно обедняет его атакующиий потенциал. Однако Черчесов его хорошо знает и очень на Александра рассчитывает, в том числе из-за его универсальности. Кокорин может сыграть центрального форварда, оттянутого или флангового, причем полезен и при игре первым номером, и на контратаках.

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ДМИТРИЙ ПОЛОЗ

«РОСТОВ»

25 лет, рост — 183 см, вес — 73 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: мобильность, дриблинг, завершение атак, игра в пас

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: удар, верховые единоборства

Полоз стал настоящим открытием нашего чемпионата и важнейшим элементом команды Бердыева, и теперь ему предстоит доказать свою ценность и в сборной. В первую очередь используется его высокая мобильность и умение открываться в свободные зоны. Дмитрий легко находит уязвимые места в обороне соперника, будь то разрыв между игроками защиты или пустое пространство в опорной зоне, и постоянно предлагает себя партнерам. Получив мяч, он может за счет дриблинга обострить игру: ворваться в штрафную, вытянуть на себя соперников. Также он обладает хорошим видением поля и прекрасно действует в подыгрыше: умеет сыграть нестандартно, сделать неожиданный проникающий пас. Хорошо он и в завершении атак: действует хладнокровно и четко.

Кроме того, Полоз очень полезен в прессинге: в «Ростове» часто именно по его движению вся команда включается в более активное давление. Однако не обойтись и без отрицательных сторон. У Дмитрия нет хорошего дальнего удара, практически все свои голы он забивает из штрафной. Кроме того, он очень легкий игрок, что сказывается на его умении вести борьбу с защитниками, в том числе и верховую: на «втором этаже» он играет весьма посредственно. Правда, это не мешает Дмитрию забивать головой, когда ему дают нанести удар без сопротивления.

Пока Полоз немного тушуется и под руководством Черчесова чувствует себя не так комфортно, как в «Ростове». Тренерский штаб должен найти ему правильную позицию и правильного партнера — Дмитрий не может быть единственным форвардом на поле. Но если продолжит прогрессировать и будет демонстрировать в национальной команде свои лучшие качества, то может быть очень полезен нашей сборной.

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МАКСИМ КАНУННИКОВ

«РУБИН»

25 лет, рост – 183 см, вес — 76 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства, удар, дриблинг, мобильность

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: завершение атак, игра в пас

Канунников пока находится на стадии раскрытия собственного потенциала и еще не умеет правильно использовать свои сильные стороны. Это мощный и в то же время быстрый форвард, который сочетает в себе хорошую игру головой и скоростной дриблинг. Он умело пользуется своими габаритами для борьбы с защитниками, а мобильностью — для открывания в свободные зоны. Его способ обыгрыша достаточно прямолинеен, но эффективен: он делает ставку на пробрасывание мяча и последующее ускорение, и часто это работает. Плюс у него в арсенале есть хороший удар, причем он может пробить и левой ногой.

Однако даже свои козыри он не всегда использует по назначению и над принятием решений ему стоит поработать в первую очередь. Ему не хватает хладнокровия в завершающей стадии атак: он может слишком поторопиться или вложить слишком много мощи в удар. Его силовой стиль игры иногда берет вверх над разумом, и научиться грамотно направлять свои усилия — первостепенная задача для игрока «Рубина». Кроме того, он довольно посредственно играет в пас, может не замечать партнеров или ошибаться даже при простых передачах.

Пока что его вызов в национальную команду — это аванс от Черчесова. Однако его универсализм и хорошие данные при должном прогрессе могут принести немало пользы сборной. Он может сыграть и в центре нападения, и на фланге — подобного сочетания скорости и мощи нет ни у одного другого футболиста линии атаки нашей команды.

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КИРИЛЛ ПАНЧЕНКО

«Динамо»

27 лет, рост — 185 см, вес — 80 кг

СИЛЬНАЯ НОГА — правая

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: удар, игра в пас, дриблинг, мобильность

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: верховые единоборства

Вызов Панченко в сборную — также большой аванс от тренерского штаба. Кирилл прекрасно проявил себя в «Динамо» и продемонстрировал свой богатый арсенал. У него есть прекрасный удар, с помощью которого он наколотил уже кучу голов, в том числе и со стандартов. Он прекрасный распасовщик: дирижирует атакой, может исполнить передачу на любой вкус и расстояние. Часто и успешно идет в обводку, способен сам создать себе момент для удара. Панченко очень подвижен, постоянно перемещается в поисках свободного пространства. Пожалуй, единственное, чего ему не хватает, — это умения играть на «втором этаже».

Однако главная проблема Кирилла заключается в том, что пока он демонстрирует это только в ФНЛ. В ЦСКА у него не было достаточно шансов, чтобы показать себя, но в ближайшее время он вернется в РФПЛ — в составе «Динамо» либо другого клуба. И тогда будет ясно, насколько он состоятелен в лиге уровнем выше и способен ли играть в условиях большего сопротивления. У Панченко есть большое желание показать все, на что он способен, и вызов в сборную только подстегнет его. Остается только сделать правильный выбор клуба, играть и прогрессировать.

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В линии нападения у Черчесова неплохой выбор, особенно учитывая проблемы с атакующими полузащитниками. Все футболисты разноплановые, и из них можно составить самые разные сочетания. Есть игроки на пике, есть те, кто прогрессирует. Теперь дело за тренерским штабом, который должен найти оптимальное применение сильным качествам наших футболистов — не только форвардов, но и игроков всех линий. И тогда на чемпионате мира-2018 будет выступать сборная России, за которую нам будет не стыдно.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press