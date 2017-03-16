Дмитрий Селюк: «С сегодняшнего дня мы готовы обсуждать с другими клубами переход Яя Туре как свободного агента»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что с сегодняшнего дня его клиент официально открыт для переговоров с другими командами. Контракт хавбека с английской командой истекает летом нынешнего года.

«Рад за своих товарищей – Рыболовлева и Васильева, что «Монако» прошло в 1/4 финала Лиги чемпионов. Очень достойно они выглядели вчера, молодцы! А теперь официально: до вчерашнего дня я вообще не вел никаких переговоров по поводу будущего Яя Туре, хотя предложения от некоторых клубов были. Через два с половиной месяца Туре становится свободным агентом, и с сегодняшнего дня мы официально открыты для переговоров и перехода Туре как свободного агента в клубы, которые им заинтересованы.

На это решение не повлиял вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Но мне странно, что Туре не играл в ответном матче с «Монако». И не из-за того что я представляю его интересы, а потому что во всех последних играх, в которых он играл, «Сити» играл на ноль. Они вроде как наладили игру в защите с Яя. В первой игре с «Монако» пропустили, но четвертый и пятый голы организовал Яя. Для меня странно, что Туре вчера не играл. Тем более что «Монако» команда, в которой он начинал. Но я не осуждаю Гвардиолу. Видимо, это такое тренерское решение», — заявил Селюк.

В текущем розыгрыше АПЛ после 27 туров «Манчестер Сити» занимает 3 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 56 очков. Вчера английский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив в ответном матче «Монако» со счетом 1:3.

Яя Туре принял участие в 16 матчах в рамках АПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами и в 1 матче в розыгрыше Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат