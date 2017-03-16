Антуан Гризманн: «Облак – лучший голкипер мира!»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от ответного матча Лиги чемпионов против «Байера». Француз восхищен действиями своего голкипера.

Во время игры против леверкузенцев словенский вратарь Ян Облак не раз выручал мадридцев в сложных ситуациях. После матча Антуан Гризманн не скупился на комплименты в адрес Облака.

«Вот почему мы говорим, что он лучший голкипер в мире. Он доказывает это в каждой игре, и он сделал это снова.

В этом матче мы и не планировали нестись в атаку как сумасшедшие. Мы вышли в четвертьфинал, так что все довольны».

В текущем сезоне Ян Облак провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и 14 раз оставил ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal