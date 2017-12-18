Девять жизней Кошечкина. Как Россия принимала Канаду

Сборная Канады встречалась с российской командой в рамках Евротура пять раз и ни разу не побеждала. Но для главного тренера «Красной машины» новой сборки Олега Знарка матчи с «кленовыми» — особое испытание. Под его руководством наши ранее ни разу не побеждали канадцев (четыре матча завершились в пользу североамериканцев), а потому даже победа над далеко не сильнейшим составом в рамках Кубка Первого канала стала исторической.

Немая зима и снеговики

Это не чемпионат, не Кубок мира и тем более не Олимпиада, а лишь матч этапа Евротура, но вывеска «Россия – Канада» в усилении интереса не нуждалась, и билеты были раскуплены в первые дни продаж. Болельщики подтягивались большим строем и со стороны «Автозаводской», и из «змеиного» тоннеля станции МЦК ЗИЛ, а погода напоминала осеннюю – без снега, но с интервалами накрапывающим мелким дождем. Быстрая пропускная способность «Ледового дворца ВТБ» – одна из причин, почему эта арена в настоящий момент лучшая в стране. Люди без долгих очередей попадали внутрь стадиона.

Следов недавнего ретро-матча «Спартака» не осталось, а потому стены холла дворца выглядели буднично. Родители с детьми могли перекрасить аквагримом лица в цвета триколора, более активные фанаты – заказать плакат с названием своего города или любым другим пожеланием для наших. Но с обязательным хештегом #РоссияВСердце (Это фраза, сказанная капитаном сборной Ильей Ковальчуком).

Здесь же иногда пробегал маскот и символ турнира — снеговик. У него большой нос из моркови, заметная «единичка» Первого канала, а сам он немой и только забавно жестикулирует.

Привычными для хоккейных матчей точками продаж атрибутики никого не удивишь, а вот пункты сдачи крови для хоккейных мероприятий — новинка. ФХР и Русфонд подписали соглашение о сотрудничестве и запустили совместный проект «Хоккей против рака». На разминке перед матчем сборной игроки выходили на лед в фиолетовых майках (международный цвет акций по борьбе с раком).

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Канадские двойники

Посмотреть на игру пришли 12 680 зрителей. Это – рекорд арены. При том, что ее вместимость номинально равна 12 100 местам. Но на того ли соперника пришел болельщик, которого ждал? Тех, кто планировал посмотреть игроков уровня Сидни Кросби или Райана О’Райли, ждало разочарование Та сборная Канады, что вышла на лед состояла из 19 игроков КХЛ. Другие шестеро – игроки европейских лиг из Швейцарии, Швеции или Германии.

Состав сборной Олега Знарка, как это и бывает в рамках Евротура, состоял исключительно из игроков КХЛ. При чем на этот раз более 85% команды составили игроки СКА и ЦСКА, что лишний раз говорит о слабой конкуренции в нашем хоккее. Из-за разногласий МОК, ИИХФ и НХЛ наши главные звезды из Северной Америки с огромной долей вероятности на Олимпиаде не сыграют, а потому уже сейчас нашему штабу нужно было наигрывать звенья.

Кроме того, окончательно неизвестно, сможет ли сыграть на предстоящих играх в Пхеньяне капитан сборной Илья Ковальчук. МОК принял решение, что никто из участников Олимпийских игр-2014 не сможет поехать в Южную Корею. В той команде Зинэтулы Билялетдинова из действующих лиц, помимо капитана, были защитники Антон Белов и Вячеслав Войнов, а среди форвардов главней потерей для нас может стать отсутствие Павла Дацюка. На турнире экс-звезда «Детройта» не сыграл из-за проблем со здоровьем.

Оценка «отвратительно»

Специально для болельщиков на сиденьях по всем трибунам организаторы оставили красные футболки с триколором «Red Machine» и небольшие флаги. Арена быстро перекрасилась в красный, а на лед под пламенные «языки» вышли хоккеисты.

Загудевшие трибуны не ожидали, что уже с первых секунд евроканадцы полезут на ворота Василия Кошечкина. Для опытного голкиперы было сверхважно сыграть достойно, чтобы показать главному тренеру, что он способен конкурировать с Ильей Сорокиным и Игорем Шестеркиным.

Главное событие периода произошло не у ворот. Вадим Шипачев получил дисциплинарный штраф «5+20» за толчок на борт Эрика О′Делла. Из-за столкновения у канадца пошла кровь.

Россия со счётом 2:0 обыграла Канаду в рамках Кубка Первого канала, а вот как выглядел гол Никиты Нестерова глазами нападающего нашей сборной Кирилла Капризова. Смотрим и вместе с Кириллом даём «пять» всей команде. pic.twitter.com/gDdDyZtGAD — Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2017

Одно удаление наших чередовалось другим, а первый опасный момент мы создали только к 10-й минуте, когда Капризов не попал с близкого расстояния после передачи Гусева.

Даже имея шансы в большинстве наши игроки не могли грамотно построиться и реализовать численное преимущество.

Благодаря самоотверженной игре Василия Кошечкина сборная России ушла на первый перерыв при счете 0:0, а Олег Знарок впоследствии первые 20 минут матча назвал «отвратительным».

Аплодисменты негодования

Во втором периоде наконец пришли в чувства наши защитники. Особенно слова главного тренера отразились на игре первой пары — Владислава Гаврикоа и Вячеслава Войнова, от чьей надежности зависело многое. Россия шла в смелый размен ударами с соперником, но канадцы катали с большим настроением. Ни одно большинство реализовать нам так и не удавалось. В ледовом дворце уровень шума по-прежнему не снижался, но аплодисменты все больше сменялись гулом от негодования реализацией сборной.

Когда большинство болельщиков поднялось, чтобы выйти в буфет и занять место в очереди, канадцы выдали сумасшедшую последнюю минуту периода из щелчка Норо и добивания от Геноуэя. С обоими выстрелами умело справился Кошечкин.

Олег Знарок уже по окончанию игры признался, что вратарь «подтащил» россиян к победе и сделал мощный задел на место первого вратаря команды.

«Машина» завелась

Все самое вкусное в матче осталось на последние период. Казалось, что связка технически одаренного Капризова и Гусева вот-вот должна заработать гол. В это время наши «силовики» Калинин, Плотников, Андронов и другие максимально высоко навязывали давление в зоне соперника. Мы перехватили инициативу, на 42-й минуте заработали большинство и наконец реализовали. Гусев сделал скидку на Нестерова, тот щелкнул и заставил подняться с сидений все 12 тысяч человек.

Насколько быстро относительно перерыва нам удалось забить, настолько же быстро мы и отдали инициативу обратно. Успокоить Канаду смог только Скривенс, организовавший потасовку с участием всех игроков на льду.

Уже в следующей атаке мы удвоили счет. Перевод шайбы из своей зоны в среднюю, после чего Гавриков сделал Плотникову обратный пас, чтобы тот вышел на ворота. Трибуны вновь запели и зашумели. Под гул трибун наша команда довела матч до победы, а Василий Кошечкин заслуженный шатаут.

Время задуматься

До старта Олимпиады уже меньше двух месяцев, а у главного тренера остались несколько нерешенных вопросов: что будет представлять собой первое звено нападения, и останется ли в нем Максим Шалунов с Михаилом Григоренко. Есть предчувствие, что основной силой наших в атаке станет звено лидеров СКА и ЦСКА Никиты Гусева, Вадима Шипачева и Кирилла Капризова. Возможно, большего доверия достойна силовая связка Сергеев: Калинин – Андронов – Плотников.

Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала

Непонятно, как Знарок планирует наладить игру в обороне. Даже ведущая пара защитников из Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова откровенно часто проигрывают борьбу на борту. И это не против самого сильного оппонента. Вопросов все больше, а времени почти не осталось.

Итоговая турнирная таблица Кубка Первого канала, которая добавляет +100500 к настроению: pic.twitter.com/iwcZhHc4hQ — Хоккей России (@russiahockey) December 17, 2017

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press