«Манчестер Сити» готов предложить Гвардиоле новый долгосрочный контракт

«Манчестер Сити» по окончании сезона намерен провести переговоры с главным тренером команды Пепом Гвардилой о продлении соглашения. Нынешнее соглашение специалиста рассчитано до 2019 года.

Действующий контракт, согласно которому 46-летний испанец зарабатывает 20 млн фунтов за сезон, рассчитан до лета 2019 года. Ранее «горожане» планировали продлить его на год. Но теперь, когда команда уверенно доминирует в АПЛ, руководство «Сити» хочет заключить с Гвардиолой долгосрочное соглашение.

В клубе надеются, что тренер сможет построить победную династию на протяжении десяти лет, что удалось в свое время Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед», где тот проработал 27 сезонов.

Источник: The Telegraph

Фото: Global Look Press

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