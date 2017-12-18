«Манчестер Сити» готов предложить Гвардиоле новый долгосрочный контракт

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити» по окончании сезона намерен провести переговоры с главным тренером команды Пепом Гвардилой о продлении соглашения. Нынешнее соглашение специалиста рассчитано до 2019 года.

Действующий контракт, согласно которому 46-летний испанец зарабатывает 20 млн фунтов за сезон, рассчитан до лета 2019 года. Ранее «горожане» планировали продлить его на год. Но теперь, когда команда уверенно доминирует в АПЛ, руководство «Сити» хочет заключить с Гвардиолой долгосрочное соглашение.

В клубе надеются, что тренер сможет построить победную династию на протяжении десяти лет, что удалось в свое время Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед», где тот проработал 27 сезонов.

Источник: The Telegraph
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Пепом Гвардиолой

Хосеп Гвардиола

Рой Кин: «Ман Сити» играет великолепно, но может все испортить»

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола: «Мы пока ничего не добились»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 