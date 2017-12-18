Гризманна обвинили в расизме из-за фото с костюмированной вечеринки

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн попал в неловкую ситуацию. Футболиста обвинили в расизме из-за его костюма на клубную вечеринку.

Игрок выложил в твиттер фото с костюмированной вечеринки. Француз решил предстать в образе баскетболиста из шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс» из 80-х. Для этого он выкрасил кожу в черный цвет.

Болельщики назвали его костюм расистским. Позже Гризманн написал: «Успокойтесь, друзья. Я фанат «Гарлем Глобтроттерс» и их прекрасной эпохи. Это оммаж». А еще чуть позже он удалил фото и написал: «Я признаю, что совершил ошибку. Я прошу прощения, если я причинил кому-то боль».

Источник: Metro

Фото: Global Look Press

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