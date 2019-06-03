«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выдали бесцветный финал. Надо что-то менять?

Обидно за Лигу чемпионов. Самый яркий за последние несколько лет сезон завершился таким бесцветным финалом. Если бы не женщина в купальнике и пенальти на первой минуте, матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» претендовал бы на титул самой пресной решающей битвы за Кубок чемпионов. Но и тут их обошли. Зато весь остальной плей-офф был потрясающим.

Секрет серого финала прост: Клопп и Почеттино слишком хорошо знают друг друга, чтобы удивлять. А тут еще УЕФА выделил им две недели на подготовку. Они наверняка со своими аналитиками развинтили команды друг друга до атома и превратили финал в шахматную партию, где все ходы заранее просчитаны на компьютере. Есть даже версия, что пенальти на первой минуте неслучаен: Садио Мане специально целился в руку Сиссоко. И, учитывая нынешний уровень подготовки к матчу, это не так уж и похоже на паранойю.

Второй гол – тоже со стандарта, и это тоже неслучайно. Да и при подготовке любого аута игроки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» старательно занимали свои позиции, расставляясь, словно на доске в шахматной задаче. Временами казалось, что они наперед знают, чем решится тот или иной эпизод. И это самый главный минус: когда в таких больших матчах встречаются клубы из одного чемпионата – они редко способны на взаимные сюрпризы. Одно дело, когда ты находишься в цейтноте чемпионата и соперники с самым разным набором козырей и слабых мест мелькают перед тобой один за другим, и совсем другое — когда тебе дают столько времени на подготовку. Возможно, УЕФА стоит это учесть на следующий финал.

А может быть, есть и другой путь. Потому что в остальном плей-офф был хорош. Оказавшийся в нем в последний момент «Тоттенхэм» старательно жег, оправдывая свое везение. «Шпоры» словно задались целью показать все возможные способы спасения. Помните, как в 1/4 финала на 93-й минуте на помощь пришел VAR, не засчитавший гол «МанСити»? А помните, как потом в полуфинале в ответном матче за один тайм надо было забивать три раза и «шпоры» задавили молодой «Аякс»? А подвиг «Ливерпуля», выбившего нацеленную на трофей «Барсу» после поражения в первом поединке 0:3? А «Фергитайм» в матче «МЮ» против «ПСЖ»?.. И если такие спасения будут повторяться в следующих сезонах, вот увидите, УЕФА предложит играть финал из двух встреч.

Но вот что удивительно: в этой Лиге чемпионов не оказалось одного безоговорочного героя. Лучший игрок финала – Ван Дейк, и всем предстоит еще смириться с мыслью, что защитник может быть главной звездой обладателя Кубка чемпионов. Лучший бомбардир турнира — Лионель Месси. Но сколько критики он огреб после бесславного вылета от «Ливерпуля»? Разве можно после такого стать лучшим футболистом проигранного турнира? А если смотреть дальше, то никого больше и не осталось.

Именно поэтому Месси и Ван Дейк – главные сейчас претенденты на «Золотой мяч», по оценкам букмекеров. До определения лучшего игрока остается еще полгода, и все может измениться. Например, в ближайший месяц Месси сыграет на Кубке Америки, и если наконец выиграет что-то со сборной Аргентины, повысит свои шансы. Но и у Ван Дейка

сезон еще не закончен: 6 июня у его сборной Голландии начинается плей-офф Лиги наций. Так себе, конечно, турнирчик, но вдруг выиграет?

Ну а Лига чемпионов уходит на летние каникулы, оставив список команд, которые уже забронировали себе место в групповом этапе. Из российских клубов там есть «Зенит» и «Локомотив». Но как-то неспокойно за них. Уровень игроков в российской Премьер-лиге падает, покупку больших звезд себе позволить не может никто, а отрыв в таблице коэффициентов УЕФА от Португалии тает. Еще чуть-чуть, и скинут с 6-го места, и лишат мест в Лиге чемпионов и официально подтвержденных УЕФА доходов в десятки миллионов евро. Так что нам нужен пробивной еврокубковый сезон. С проходами в весну, а лучше – с выходами в четвертьфиналы. Иначе сожрут, и уровень игроков в топ-клубах РПЛ опустится еще ниже.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»