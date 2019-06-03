Товарищеский матч. Сборная России разгромила «Чертаново»

В преддверии матчей отборочного этапа Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра сборная России провела товарищеский матч с «Чертаново». Команда Станислава Черчесова одержала уверенную победу — 6:0.

Товарищеский матч

РОССИЯ — ЧЕРТАНОВО — 6:0 (3:0)

Химки. 3 июня.

Стадион: УТЦ «Новогорск».

Россия: Гилерме (Лунев, 30; Шунин, 60), Фернандес (Чалов, 46), Джикия (Беляев, 46; Сорокин, 70), Семенов (Петров, 46), Кудряшов (Нойштедтер, 46), Газинский (Ахметов, 18; Мирзов, 60), Оздоев (Чернов, 46), Головин (Зобнин, 46), Алексей Миранчук (Обляков, 30; Бакаев, 60), Антон Миранчук (Ионов, 30; Баринов, 60), Дзюба (Смолов, 46).

Чертаново: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков (Надольский, 75), Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко (Прудников, 55).

Голы: 1:0 – Дзюба (7), 2:0 – Антон Миранчук (26), 3:0 – Головин (42), 4:0 – Смолов (46), 5:0 – Чалов (63), 6:0 – Мирзов (80).

Предупреждения: Паршиков (32), Джикия (40).

Сборная России с первых минут захватила преимущество. Уже на первой минуте Дзюба не смог воспользоваться шикарным моментом и не попал в створ. Но через 5 минут форвард реабилитировался и открыл счет в матче. «Чертаново» лишь моментами отвечало контрвыпадами. А на 24 минуте упустили шанс сравнять счет. Оздоев нарушил правила в своей штрафной, после чего был назначен пенальти, однако Сарвели не смог переиграть Гилерме. Также голами за сборную отметились Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов. Последний был вызван в сборную впервые.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»