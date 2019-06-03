Андре Гомеш может перейти в «Вест Хэм»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш попал в сферу интересов «Вест Хэма». Прошедший сезон он провел на правах аренды за «Эвертон».

По информации английских СМИ, «молотобойцы» предложили каталонскому клубу за 25-летнего футболиста 20 млн. фунтов. Однако, «Барселона» рассчитывает выручить за португальца не менее 25 миллионов.

Отмечается, что в переходе футболиста заинтересован лично главный тренер клуба – Мануэль Пеллегрини. Он рассматривает возможную покупку игрока главным приоритетом на летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне хавбек провел 27 матчей в чемпионате Англии. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian