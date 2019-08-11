Поймать волну. Как «Динамо» принимало лидера чемпионата «Зенит»

Автор: Дарья Григорьева 0

Лидер чемпионата «Зенит» впервые в нынешнем сезоне отправился в Москву, чтобы отобрать очки у «Динамо» и удержать первую позицию. А «бело-голубые» намеревались покончить с неудачами и вырваться в десятку РПЛ. Но одному из клубов пришлось забыть о своих планах, ведь победа могла достаться только одной команде. 

РПЛ. 5 тур. «Динамо» — «Зенит» — 0:2. Москва. «ВТБ Арена». 10 августа 2019 г.

Контрольная закупка

На первый взгляд, к сезону «Динамо» закупился по полной. Подписал защитника «Рубина» Игоря Калинина, а за ним и других игроков обороны: Романа Нойштедтера из «Фенербахче» и Ивана Ордеца из «Шахтера», забрал у «Ахмата» Заурбека Плиева, купил камерунца Клинтона Н’Жи, на десерт форварда «Боруссии» Максимилиана Филиппа и еще в придачу целый квартет. В общей сумме набралось 10 новичков. Но как оказалось, будущих приобретений от «бело-голубых» ожидать стоит.

Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру», – сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции

Поэтому команда все еще ждет подкрепление. А пока ко встрече с «Зенитом» «Динамо» готовился с теми футболистами, что имел в составе.

РПЛ. 5 тур. «Динамо» — «Зенит» — 0:2. Москва. «ВТБ Арена». 10 августа 2019 г.

Один в поле воин

Первое касание мяча сделал нападающий «Вашингтона» и обладатель Кубка Стенли Александр Овечкин, после чего завелся фанатский сектор клубов.

В начале встречи обе команды сразу же показали зубы. «Динамо» встретил «Зенит» плотным прессингом в центре поля, что привело к ошибке Вильмора Барриоса, и ей удачно воспользовались москвичи для контрвыпада. Но потенциальная голевая передача Себастьяна Шиманьски, как и многие другие действия хавбека, не были поддержаны остальной группой атаки.

К середине тайма полузащитник сбавил темп, и атака хозяев заглохла. На этом трудности «Динамо» не закончились: Хохлову пришлось сделать вынужденную замену Шунина. Многолетний лидер клуба получил растяжение во время злополучной голевой атаки гостей.

РПЛ. 5 тур. «Динамо» — «Зенит» — 0:2. Москва. «ВТБ Арена». 10 августа 2019 г.

Прогулка «Зенита»

Ответ «Зенита» долго ждать не пришлось. Особенно хлопоты «Динамо» доставлял Сердар Азмун. Иранец вместе с Себастьяном Дриусси оккупировал фланг Сергея Паршивлюка и спокойно выдвигался вперед, не встречая сопротивления защитника. Экс-ростовчанину приходилось не сладко против двоих футболистов, поэтому его неуверенность в обороне приводила порой к нелепым ошибкам.

Прогулки Азмуна несколько раз угрожали воротам «Динамо», и вскоре один из рейдов привел к успешному пасу на Артема Дзюбу. Форвард не оставил шансов Шунину.

После «Краснодара» динамовцы занимают вторую строчку среди любимых клубов Дзюбы — 22-й номер забил юбилейный десятый мяч в ворота соперника уже на 10-й минуте.

Если нападающий сборной России отметил забитый мяч в фирменном стиле, то болельщики «Зенита» сдержанно отметили гол форварда. Гостевой фан-сектор в первые минуты встречи решил отдать дань памяти погибшему экипажу подводной лодки «Курск». Зенитовская торсида по традиции исполнила песню группы «Любэ»: «Там за туманами».

Трудности Хохлова

Во втором тайме «бело-голубым» никак не везло. После перерыва активизировался левый фланг с Константином Раушем и новичком Н’Жи. Нападающий несколько раз выходил на ударную позицию, но камерунцу не хватало точности. Подобный финал встретили удары в штрафной Вячеслава Грулева и Рамиля Шейдаева.

Кроме реализации пострадал и состав «динамовцев». Опорнику Артуру Юсупову пришлось покинуть поле из-за красной карточки и оставить команду в меньшинстве.

Проблемы москвичей оказались на руку сопернику: «Зенит» выждал момент и нанес решающий удар. На последней пятиминутке Дзюба нашел Магомеда Оздоева у чужой штрафной и четко пропустил мяч на хавбека вдоль москвичей. Полузащитник прострелил ворота хозяев и тем самым поставил жирную точку в матче.

«Бело-голубые» до сих пор не поймали волну своей игры и не с двинулись с 11-го места, а вот «Зенит» набрал отрыв, который пока никто не сократил.

РПЛ. 5 тур. «Динамо» — «Зенит» — 0:2. Москва. «ВТБ Арена». 10 августа 2019 г.

Легкоатлет Малком и польский джокер

Хотя москвичи и испытывают до сих пор сложности с игрой, команда Дмитрия Хохлова может вынести ряд правильных выводов. Поражение от клуба из Санкт-Петербурга выявило одного из скрытых лидеров команды — полузащитника Себастьяна Шиманьского. Экс-игрок варшавской «Легии» нечасто касался мяча, но поляк показал, насколько грамотно он владеет мячом.

Шиманьски постоянно бьет по воротам, едва перед ним возникает свободное пространство — вот и на этот раз полузащитник пробил по воротам Лунева три раза. Столько же раз пробил Н’Жи, и четыре раза — Кирилл Панченко. Шиманьски за пять туров РПЛ вообще активно бьет по воротам — три удара за игру в целом. Больше только у того же Панченко: аж 5,2 удара за игру.

Шиманьскому также присуща креативность и техника, но в матче с «Зенитом» полузащитнику также не удалось полноценно проявить эти качества. Во многом это объясняется формирующемуся взаимодействию игроков.

Показательный пример произошел в середине первого тайма. Шиманьски принял мяч на правом фланге, сместился к центру поля, и неожиданно сделал диагональную передачу на левый фланг. Рауш «не прочитал» ситуацию, и атака была сорвана.

Кроме того, поляк частенько возвращался в защиту для подстраховки Паршивлюка в обороне. Шиманьскому приходилось непросто: 14 единоборств, и только пять раз поляк был успешен. Тем не менее, в следующих турах игра польского футболиста обязательно должна конвертироваться в голевые передачи и голы.

Осваивается постепенно на российских футбольных полях и новичок «Зенита» Малком. Экс-игрок «Барселоны» на этот раз провел 45 минут на поле, сменив Себастьяна Дриусси.

Малком набирает кондиции и еще выходит на нужный уровень», — так объяснил свое решение Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции. Бразилец показал достаточно уверенный футбол, выполнив большой объем черновой работы

В «Барселоне» Эрнесто Вальверде выпускал полузащитника ближе к атаке. В московском матче Малком выступал больше игроком оборонительного плана, разгоняющего атаку с помощью паса и индивидуальных действий. Например, после выигранной борьбы за мяч полузащитник отдал пас и мгновенно побежал вперед, выдав спринт в духе Усэйна Болта.

Несколько таких выпадов приводили порой и к потере позиции: Малком смело смещался в центр, периодически даже забегая на левый фланг.

Малком во втором тайме показал уровень и по качеству пасов. Только за один тайм восьмой номер «Зенита» выдал две острые передачи, в то время как соотечественник Дуглас и Дзюба сделали столько же за весь матч. По точности передач среди зенитовцев бразильский футболист занял четвертое место: 25 точных пасов, 86% точности.

Похоже, Малком рассматривается в Санкт-Петербурге как центральный полузащитник, способный разогнать атаку разрезающим пасом, а также активно включаться и в атаку и оборону команды. Все будет зависеть только от установок главного тренера.

Премьер-лига. 5-й тур
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:2 (0:1)
Москва. 3 августа. 
Стадион: «ВТБ Арена». 19 095 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Дмитров).
«Динамо»: Шунин (Лещук, 11), Рыков, Юсупов, Шуньич, Рауш, Паршивлюк, Каборе, Панченко (Грулев, 64), Шиманьски, Жоаозиньо (н’Жие, 46), Шейдаев.
«Зенит»: Лунев, Дуглас, Иванович, Ракицкий, Смольников, Барриос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Дриусси (Малком, 46), Азмун (Ригони, 90), Дзюба.

Голы: 0:1 – Дзюба (9), 0:2 – Оздоев (89).
Предупреждения: Жоаозиньо (27), Оздоев (36), Азмун (39), Панченко (57), Сутормин (59), Рыков (60), Юсупов (69).
Удаление: Юсупов (80).

Текст: Дарья Григорьева, Андрей Синельщиков
Фото: Сергей Дроняев, Андрей Синельщиков

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