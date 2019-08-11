Поймать волну. Как «Динамо» принимало лидера чемпионата «Зенит»

Лидер чемпионата «Зенит» впервые в нынешнем сезоне отправился в Москву, чтобы отобрать очки у «Динамо» и удержать первую позицию. А «бело-голубые» намеревались покончить с неудачами и вырваться в десятку РПЛ. Но одному из клубов пришлось забыть о своих планах, ведь победа могла достаться только одной команде.

Контрольная закупка

На первый взгляд, к сезону «Динамо» закупился по полной. Подписал защитника «Рубина» Игоря Калинина, а за ним и других игроков обороны: Романа Нойштедтера из «Фенербахче» и Ивана Ордеца из «Шахтера», забрал у «Ахмата» Заурбека Плиева, купил камерунца Клинтона Н’Жи, на десерт форварда «Боруссии» Максимилиана Филиппа и еще в придачу целый квартет. В общей сумме набралось 10 новичков. Но как оказалось, будущих приобретений от «бело-голубых» ожидать стоит.

Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру», – сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции

Поэтому команда все еще ждет подкрепление. А пока ко встрече с «Зенитом» «Динамо» готовился с теми футболистами, что имел в составе.

Один в поле воин

Первое касание мяча сделал нападающий «Вашингтона» и обладатель Кубка Стенли Александр Овечкин, после чего завелся фанатский сектор клубов.

В начале встречи обе команды сразу же показали зубы. «Динамо» встретил «Зенит» плотным прессингом в центре поля, что привело к ошибке Вильмора Барриоса, и ей удачно воспользовались москвичи для контрвыпада. Но потенциальная голевая передача Себастьяна Шиманьски, как и многие другие действия хавбека, не были поддержаны остальной группой атаки.

К середине тайма полузащитник сбавил темп, и атака хозяев заглохла. На этом трудности «Динамо» не закончились: Хохлову пришлось сделать вынужденную замену Шунина. Многолетний лидер клуба получил растяжение во время злополучной голевой атаки гостей.

Прогулка «Зенита»

Ответ «Зенита» долго ждать не пришлось. Особенно хлопоты «Динамо» доставлял Сердар Азмун. Иранец вместе с Себастьяном Дриусси оккупировал фланг Сергея Паршивлюка и спокойно выдвигался вперед, не встречая сопротивления защитника. Экс-ростовчанину приходилось не сладко против двоих футболистов, поэтому его неуверенность в обороне приводила порой к нелепым ошибкам.

Прогулки Азмуна несколько раз угрожали воротам «Динамо», и вскоре один из рейдов привел к успешному пасу на Артема Дзюбу. Форвард не оставил шансов Шунину.

После «Краснодара» динамовцы занимают вторую строчку среди любимых клубов Дзюбы — 22-й номер забил юбилейный десятый мяч в ворота соперника уже на 10-й минуте.

Если нападающий сборной России отметил забитый мяч в фирменном стиле, то болельщики «Зенита» сдержанно отметили гол форварда. Гостевой фан-сектор в первые минуты встречи решил отдать дань памяти погибшему экипажу подводной лодки «Курск». Зенитовская торсида по традиции исполнила песню группы «Любэ»: «Там за туманами».

Трудности Хохлова

Во втором тайме «бело-голубым» никак не везло. После перерыва активизировался левый фланг с Константином Раушем и новичком Н’Жи. Нападающий несколько раз выходил на ударную позицию, но камерунцу не хватало точности. Подобный финал встретили удары в штрафной Вячеслава Грулева и Рамиля Шейдаева.

Кроме реализации пострадал и состав «динамовцев». Опорнику Артуру Юсупову пришлось покинуть поле из-за красной карточки и оставить команду в меньшинстве.

Проблемы москвичей оказались на руку сопернику: «Зенит» выждал момент и нанес решающий удар. На последней пятиминутке Дзюба нашел Магомеда Оздоева у чужой штрафной и четко пропустил мяч на хавбека вдоль москвичей. Полузащитник прострелил ворота хозяев и тем самым поставил жирную точку в матче.

«Бело-голубые» до сих пор не поймали волну своей игры и не с двинулись с 11-го места, а вот «Зенит» набрал отрыв, который пока никто не сократил.

Легкоатлет Малком и польский джокер

Хотя москвичи и испытывают до сих пор сложности с игрой, команда Дмитрия Хохлова может вынести ряд правильных выводов. Поражение от клуба из Санкт-Петербурга выявило одного из скрытых лидеров команды — полузащитника Себастьяна Шиманьского. Экс-игрок варшавской «Легии» нечасто касался мяча, но поляк показал, насколько грамотно он владеет мячом.

Шиманьски постоянно бьет по воротам, едва перед ним возникает свободное пространство — вот и на этот раз полузащитник пробил по воротам Лунева три раза. Столько же раз пробил Н’Жи, и четыре раза — Кирилл Панченко. Шиманьски за пять туров РПЛ вообще активно бьет по воротам — три удара за игру в целом. Больше только у того же Панченко: аж 5,2 удара за игру.

Шиманьскому также присуща креативность и техника, но в матче с «Зенитом» полузащитнику также не удалось полноценно проявить эти качества. Во многом это объясняется формирующемуся взаимодействию игроков.

Показательный пример произошел в середине первого тайма. Шиманьски принял мяч на правом фланге, сместился к центру поля, и неожиданно сделал диагональную передачу на левый фланг. Рауш «не прочитал» ситуацию, и атака была сорвана.

Кроме того, поляк частенько возвращался в защиту для подстраховки Паршивлюка в обороне. Шиманьскому приходилось непросто: 14 единоборств, и только пять раз поляк был успешен. Тем не менее, в следующих турах игра польского футболиста обязательно должна конвертироваться в голевые передачи и голы.

Осваивается постепенно на российских футбольных полях и новичок «Зенита» Малком. Экс-игрок «Барселоны» на этот раз провел 45 минут на поле, сменив Себастьяна Дриусси.

Малком набирает кондиции и еще выходит на нужный уровень», — так объяснил свое решение Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции. Бразилец показал достаточно уверенный футбол, выполнив большой объем черновой работы

В «Барселоне» Эрнесто Вальверде выпускал полузащитника ближе к атаке. В московском матче Малком выступал больше игроком оборонительного плана, разгоняющего атаку с помощью паса и индивидуальных действий. Например, после выигранной борьбы за мяч полузащитник отдал пас и мгновенно побежал вперед, выдав спринт в духе Усэйна Болта.

Несколько таких выпадов приводили порой и к потере позиции: Малком смело смещался в центр, периодически даже забегая на левый фланг.

Малком во втором тайме показал уровень и по качеству пасов. Только за один тайм восьмой номер «Зенита» выдал две острые передачи, в то время как соотечественник Дуглас и Дзюба сделали столько же за весь матч. По точности передач среди зенитовцев бразильский футболист занял четвертое место: 25 точных пасов, 86% точности.

Похоже, Малком рассматривается в Санкт-Петербурге как центральный полузащитник, способный разогнать атаку разрезающим пасом, а также активно включаться и в атаку и оборону команды. Все будет зависеть только от установок главного тренера.

Премьер-лига. 5-й тур

ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:2 (0:1)

Москва. 3 августа.

Стадион: «ВТБ Арена». 19 095 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Дмитров).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 11), Рыков, Юсупов, Шуньич, Рауш, Паршивлюк, Каборе, Панченко (Грулев, 64), Шиманьски, Жоаозиньо (н’Жие, 46), Шейдаев.

«Зенит»: Лунев, Дуглас, Иванович, Ракицкий, Смольников, Барриос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Дриусси (Малком, 46), Азмун (Ригони, 90), Дзюба.

Голы: 0:1 – Дзюба (9), 0:2 – Оздоев (89).

Предупреждения: Жоаозиньо (27), Оздоев (36), Азмун (39), Панченко (57), Сутормин (59), Рыков (60), Юсупов (69).

Удаление: Юсупов (80).

Текст: Дарья Григорьева, Андрей Синельщиков

Фото: Сергей Дроняев, Андрей Синельщиков