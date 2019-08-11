Ни один из клубов не сделал конкретного предложения «ПСЖ» по Неймару

У «ПСЖ» на данный момент нет конкретных предложений по бразильскому форварду Неймару. Ранее сообщалось, что им интересуются «Реал» и «Барселона».

При этом о будущем бразильца поступают противоречивые новости из разных СМИ. По информации источника, форвард предпочел бы перейти в «Барселону». При этом, по данным Marca, «Барса» готова вернуть игрока только через обмен.

Также была информация о том, что главным претендентом на игрока стал «Реал», и мадридский клуб все же сделал предложение, которое отклонил «ПСЖ».

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport