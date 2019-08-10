Премьер-лига. 5-й тур. «Динамо» в Москве уступило «Зенит»

В 5-м туре «Динамо» принимало «Зенит». Команда Дмитрия Хохлова потерпела поражение.

Премьер-лига. 5-й тур

ДИНАМО — ЗЕНИТ — 0:2 (0:1)

Москва. 3 августа.

Стадион: «ВТБ Арена». 19 095 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Дмитров).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 11), Рыков, Юсупов, Шуньич, Рауш, Паршивлюк, Каборе, Панченко (Грулев, 64), Шиманьски, Жоаозиньо (н’Жие, 46), Шейдаев.

«Зенит»: Лунев, Дуглас, Иванович, Ракицкий, Смольников, Барриос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Дриусси (Малком, 46), Азмун (Ригони, 90), Дзюба.

Голы: 0:1 – Дзюба (9), 0:2 – Оздоев (89).

Предупреждения: Жоаозиньо (27), Оздоев (36), Азмун (39), Панченко (57), Сутормин (59), Рыков (60), Юсупов (69).

Удаление: Юсупов (80).

14 (4) удары (в створ) 12 (3)

14 фолы 15

4 офсайды 1

7 угловые 6

50 % владения мячом 50

Счет в матче был открыт уже на 9-й минуте встречи. Зенитовцы воспользовались ошибкой в обороне, и Дзюба уверенно расстрелял ворота Шунина. «Динамо» пару раз пробило по воротам, но удары угрозы не таили. «Зенит» в середине тайма едва не увеличил разрыв в счете. Дуглас приложился по мячу с острого угла. Мяч пролетел рядом с дальней штангой. Во втором тайме «Зенит» продолжил натиск. Азмун пробил издали, мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. Иранец также не реализовал убойный момент на 70-й минуте, не попав в пустые ворота с близкого расстояния. «Динамо» едва не сравняло счет через минуту. Шейдаев неудачно пробил головой после рикошета. Н’Жи пробил выше ворот, а Грулев не реализовал выход один на один. В конце матча Оздоев замкнул пас Дзюбы, плотно пробив вне штрафной.

Фото: твиттер клуба «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»