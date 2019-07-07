Суперкубок России. «Зенит» — «Локомотив» — 2:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 01:40, 08.07.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Перед матчем открытия российского сезона в воздухе побывали все желающие Суперкубок во всей красе Стартовый состав «Локомотив» Магомед Оздоев пытается опознать какой именно Миранчук лишил его мяча Миринато Гилерме верит в справедливость Голевое касание Сердара Азмуна Радость «Зенита» Азмун и его любовь к красивым жестам Дмитрий Живоглядов пролетает мимо Юрия Жиркова Алексей Миранчук торжествует: только что его удар принес «Локомотиву» первый трофей сезона Взгляд Федора Смолова способен приникнуть в душу Президент РФС Александр Дюков спрашивает Алексея Миранчука о том, что написано на его майке Юрий Семин принимает поздравления Сергея Семака «Локомотив» слушает: Борис Ротенберг всегда отвечает на звонки тех, кто знает его номер Евгений Савин и его поцелуй на камеру Торжественный момент Ведран Чорлука копирует Суперкубок Фото для истории Триумфатор Борис Ротенберг Гжегож Крыховяк с пятым трофеем в своей коллекции Юрий Семин — самый титулованный тренер России: 12 кубков в коллекции! Федор Смолов смог Чемпион мира Бенедикт Хеведес не устает от побед Гилерме и его звездный момент Бразильский защитник Мурило: пришел, увидел, победил У гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе теперь тоже есть кубок, с чем его и поздравляет Ведран Чорлука Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: