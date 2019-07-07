Лионель Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию за критику в адрес КОНМЕБОЛ. Форвард «Барселоны» обвиняет организацию в коррупции.

За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранен от игр за сборную Аргентины на срок до двух лет. Если футболист получит в итоге максимальное наказание, он не сможет помочь своей сборной в отборочных играх чемпионата мира 2022 года. Турнир состоится в Катаре. Также Месси не будет принимать участие в Кубке Америки 2020 года, хозяевами которого будут Аргентина и Колумбия.

После проигранного матча Бразилии в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ. Сама встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: AS