Сборная Бразилия выиграла Кубок Америки-2019

В Бразилии завершился Кубок Америки. Победителем стали хозяева турнира.

В решающем матче встречались сборные Бразилии и Перу. Бразильцы завоевали Кубок Америки, обыграв перуанцев со счетом 3:1.

Голами в составе сборной Бразилии отметились нападающие Эвертон и Габриэль Жезус. Третий гол на счету полузащитника Ришарлисона.

Кубок Америки

Финал

Бразилия – Перу – 3:1 (2:1)

7 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».

Судья: Роберто Тобар (Чили).

Голы: Эвертон, 15 (1:0). Герреро, 44 – с пенальти (1:1). Габриэл Жезус, 45+3 (2:1). Ришарлисон, 90 – с пенальти (3:1).

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Сандру, Габриэль Жезус, Каземиру, Артур, Коутинью (Эдер Милитау, 77), Эвертон (Аллан, 90+3), Роберту Фирмину (Ришарлисон, 75).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Каррильо (Поло, 86), Йотун (Руидиас, 78), Тапия (Гонсалес, 82), Куэва, Флорес, Герреро.

Предупреждения: Габриэль Жезус, 30. Тапия, 49. Тиагу Силва, 53. Самбрано, 68. Адвинкула, 84. Ришарлисон, 90+1.

Удаление: Габриэл Жезус, 70.

Голы: Эвертон, 15 (1:0). Герреро, 44 – с пенальти (1:1). Габриэл Жезус, 45+3 (2:1). Ришарлисон, 90 – с пенальти (3:1).

Таким образом, пятикратный чемпион мира Бразилия выиграла Кубок Америки в 9-й раз. Помимо этого, бразильцы в пятый раз из пяти выиграли домашний Кубок Америки.

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт-Экспресс