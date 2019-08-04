РПЛ. 4-й тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:55, 04.08.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Запасные «Спартака» готовы ко всему Торжественный выход, чтобы чужие боялись Олег Кононов не готов раскрывать тактические секреты Андре Шюррле привыкает к спартаковской атмосфере Фанатское напутствие Проверка динамовской обороны Синхронный прыжок За этот удар ногой в грудь вратаря форвард Понсе получил красную карточку Владимир Рыков выясняет у Эсекьеля Понсе зачем он нанес так опасно пошел на Антона Шунина К счастью, обошлось без серьезных травм Понсе отправляется в раздевалку — удаление Антону Шунину заморозили тело Все в огне и дыму Артур Юсупов в ударе Голкипер «Спартака» Александр Максименко был признан лучшим игроков матча Андре Шюррле экстренно появился на поле после удаления Понсе и был заметен Самюэль Жиго останавливает прорыв Владислава Грулева Страсти накалились, а свисток арбитра Владислава Безбородова промолчал В итоге старейшее дерби нашего футбола завершилось мирно Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: