Премьер-лига. 4-й тур. «Арсенал» обыграл «Тамбов» на выезде

В рамках 4-го тура РПЛ тульский «Арсенал» провел матч против «Тамбова». Встреча завершилась победой гостей — 1:0 .

Премьер-лига. 4-й тур.

ТАМБОВ — АРСЕНАЛ — 0:1 (0:1)

Саранск. 4 августа.

Стадион: «Мордовия Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов (Кленкин, 46), Чуперка, Карасев, Килин (Муйва, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудорие, 84).

Гол: 0:1 — Луценко (13).

Предупреждения: Ойеволе (25), Денисов (42), Ломовицкий (50), Чуперка (53), Аппаев (65), Тетрашвили (90).

11 (3) удары (в створ) 6(3)

16 фолы 23

3 офсайды 2

4 угловые 1

48 % владения мячом 52

Первый тайм прошел под контролем «Арсенала», что привело к забитому мячу Луценко. За туляков нападающий отличился во второй раз в сезоне-2019/20. После перерыва включился в игру «Тамбов». У хозяев были удачные моменты для того, чтобы сравнять счет с гостями, но реализовать их у команды Григоряна не получилось

Фото: Официальный Twitter ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»