Премьер-лига. 4-й тур. «Арсенал» обыграл «Тамбов» на выезде

В рамках 4-го тура РПЛ тульский «Арсенал» провел матч против «Тамбова». Встреча завершилась победой гостей — 1:0 .
Премьер-лига. 4-й тур.
ТАМБОВ — АРСЕНАЛ — 0:1 (0:1)
Саранск. 4 августа.
Стадион: «Мордовия Арена».
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов (Кленкин, 46), Чуперка, Карасев, Килин (Муйва, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудорие, 84).
Гол: 0:1 — Луценко (13).
Предупреждения: Ойеволе (25), Денисов (42), Ломовицкий (50), Чуперка (53), Аппаев (65), Тетрашвили (90).
11 (3) удары (в створ) 6(3)
16 фолы 23
3 офсайды 2
4 угловые 1
48 % владения мячом 52
Первый тайм прошел под контролем «Арсенала», что привело к забитому мячу Луценко. За туляков нападающий отличился во второй раз в сезоне-2019/20. После перерыва включился в игру «Тамбов». У хозяев были удачные моменты для того, чтобы сравнять счет с гостями, но реализовать их у команды Григоряна не получилось
Фото: Официальный Twitter ФК «Арсенал»
Источник: Еженедельник «Футбол»