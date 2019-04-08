РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:43, 08.04.2019 0 РепортажиФото Стадион в Черкизове – место побед Юрия Семина За свою карьеру Семак успел поиграть на всех позициях, кроме вратарской Миранчуки! Они повсюду Футболисты изображают эмблему самой известной сети фаст фуда Когда пришла СМС от Агузарова с хорошими новостями Инь-янь Попробуй догони Выше нас только горы Головы всмятку Ты не в тот район сунулся Взмах руки и чудо Время погрустить по пропущенному Волна идет Бережнее с мячом Рязань в огне Великий страйкер Небольшими глотками, а то простудишься Полет цапли Когда поскользнулся на банане Варежки надень! Явление ангела Классический эпизод славы для Ракицкого От игры «Зенита» временами дурно пахнет Игнатьев с другом Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: