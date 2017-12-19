Хоккей в каждом: завершился Кубок Первого канала при поддержке ŠKODA AUTO Россия

В Москве с 13 по 17 декабря прошел ежегодный Кубок Первого канала. Сильнейшие мировые хоккейные команды сразились друг с другом за первенство в российском этапе Еврохоккейтура на арене ВТБ Ледового Дворца в Парке Легенд. В этом году помимо постоянных участников – сборных России, Швеции, Финляндии и Чехии – на лед вышли также сборные Канады и Южной Кореи. Победу в соревнованиях одержала команда России.

В восьмой раз подряд ŠKODA AUTO Россия выступила официальным партнером Кубка Первого канала, второго этапа Еврохоккейтура, который традиционно собрал в Москве сильнейшие хоккейные сборные.

В этом году список участников кубка был расширен – за главный приз на льду спортивного комплекса «ВТБ Арена» поборолись помимо команд России, Швеции, Финляндии и Чехии также игроки из Канады и Южной Кореи. Победу в первенстве одержала команда России.

В рамках поддержки турнира ŠKODA по уже сложившемуся обыкновению предоставила в пользование Федерации хоккея России автопарк из 15 автомобилей. Надежные и функциональные модели чешского бренда обеспечили комфорт и безопасность при передвижении спортсменов, тренеров и VIP гостей соревнований.

Ледовую арену в «Парке легенд» украсил первый семейный внедорожник марки – ŠKODA KODIAQ. Новинка была представлена в нашей стране в июне этого года и уже успела завоевать симпатии российских клиентов компании.

В этом году марка ŠKODA отметила юбилей сотрудничества с международной федерацией хоккея на льду, став в 25-й раз официальным партнером чемпионата мира по хоккею IIHF

Это самое длительное сотрудничество в истории спортивных дисциплин, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса. Уделяя особое внимание поддержке локальных инициатив, ŠKODA

AUTO Россия c 2010 года является официальным партнером Федерации хоккея России и мужской Национальной сборной России по хоккею.

Марка поддерживает и юных спортсменов, будущее большого спорта: с 2012 года ŠKODA выступает организатором собственного Всероссийского Детского Турнира по хоккею с

шайбой ŠKODA Junior Ice Hockey Cup, который в этом году также отметил свой первый пятилетний юбилей. Чемпионат полностью соответствует олимпийскому формату и нацелен на поддержание хоккейных традиций, продвижение спорта среди молодежи и воспитание юниорского поколения хоккеистов из всех регионов нашей страны. Это одно из крупнейших мероприятий всероссийского масштаба, которое с 2016 года проходит при официальной поддержке Федерации хоккея России.

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