Президент «Ростова»: «Кириченко мог стать главным тренером, но он не вышел на связь»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера клуба. Арутюнянц отметил, что на эту должность рассматривалась кандидатура Дмитрия Кириченко.

– Понимаете, главный тренер – это очень ответственный выбор. Здесь нельзя руководствоваться голыми эмоциями, необходимо подходить к вопросу вдумчиво и системно. С Карпиным перед назначением мы неоднократно встречались, общались по 6-7 часов.

Нам было важно понять его видение футбола, кто входит в тренерский штаб (у Карпина он полностью состоит из испанских специалистов, работавших в «Реале Сосьедад», «Депортиво», «Эспаньоле»), узнать его взгляд на тактику, план подготовки команды, по каким схемам он собирается играть, его мнение по текущему составу и по необходимому усилению.

Валерий Карпин — новый главный тренер «Ростова»

Важным было его мнение по тому, какие задачи мы сможем решать и что для этого необходимо. Очень важным был вопрос по тренеру по физподготовке и реабилитологу. В футболе мелочей не бывает.

– Были еще кандидаты?

– У нас было всего два кандидата. Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с «Уфой» мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба.

Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное – как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики.

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– А как же слухи о назначении Слуцкого?

– Мы не знаем, откуда берутся все эти слухи, но мы знаем, что Леонид Викторович хочет продолжить работу в Европе. Поэтому вступать в переговоры было бессмысленно. Но мы рассчитываем на сотрудничество с Леонидом Викторовичем в области детско-юношеских команд. Надеемся, что он выступит консультантом в вопросах подготовки молодых футболистов, – сказал Арутюнянц.

Источник: официальный сайт «Ростова»

Фото: официальный сайт «Ростова»

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