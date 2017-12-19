ЦСКА поборется с «Црвеной Звездой» за трансфер Эммануэля Эменике

Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. В подписании контракта с игроком заинтересована «Црвена Звезда».

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет ЦСКА, который является соперником белградцев по 1/16 финала Лиги Европы.

Эменике подписал контракт с «Олимпиакосом» летом 2017 года. За это время в составе греков 30-летний нигериец во всех турнирах принял участие в 10 матчах и забил четыре гола.

Напомним, что с 2011 по 2013 год Эменике играл за московский «Спартак» и забил за красно-белых 21 гол в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportske.net

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»