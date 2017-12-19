Давид Луиз предложил «Барселоне» купить его

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Давид Луиз

Защитник «Челси» Давид Луиз намерен перейти в «Барселону». По информации местных СМИ, игрок поехал в Барселону не для лечения травмы, а ради проведения переговоров с каталонским клубом.

Однако, несмотря на интерес к Луизу, «Барселона» исключила любую возможность перехода по финансовым причинам. Высокая стоимость бразильца и его повышенная заработная плата невыгодны на фоне возможного перехода защитника «Палмейрас» Йерри Мины.

Как известно, у Луиза возник конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте. Ранее сообщалось, что защитника готовы приобрести «Ювентус», «МЮ» и «Арсенал».

Источник: Sport.es
Фото: Global Look Press

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