Давид Луиз предложил «Барселоне» купить его

Защитник «Челси» Давид Луиз намерен перейти в «Барселону». По информации местных СМИ, игрок поехал в Барселону не для лечения травмы, а ради проведения переговоров с каталонским клубом.

Однако, несмотря на интерес к Луизу, «Барселона» исключила любую возможность перехода по финансовым причинам. Высокая стоимость бразильца и его повышенная заработная плата невыгодны на фоне возможного перехода защитника «Палмейрас» Йерри Мины.

Как известно, у Луиза возник конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте. Ранее сообщалось, что защитника готовы приобрести «Ювентус», «МЮ» и «Арсенал».

Источник: Sport.es

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1