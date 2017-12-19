Спортивный директор «ПСЖ»: «Неймар не уйдет из клуба — ему здесь очень хорошо»

Португалец Антеру Энрике — спортивный директор «ПСЖ». Функционер прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего Неймара в «Реал».

«Нет, он не уйдет из «ПСЖ», потому что он счастлив, он любит клуб, и ему здесь очень хорошо. Дело не в деньгах, а в балансе.Он принял наше видение футбола. У него много амбиций, и «ПСЖ» предложил ему пространство для их реализации.

Комментируя слова Флорентино Переса,, Энрике отметил: «Говорить об игроке из другого клуба, когда Роналду получает свой пятый «Золотой мяч», – это не очень приятно для футболиста его команды», – сказал Энрике спортивный директор парижан.

Ранее испанский журналист Игнасио Мартинес сообщил, что нападающий «ПСЖ» Неймар планирует продолжить карьеру в «Реале».

В текущем сезоне бразильский форвард провел за парижан 13 матчей в Лиге 1, забил одиннадцать мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»