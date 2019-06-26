В Москве состоялась презентация женского гандбольного ЦСКА, в Попечительский совет которого войдет Игорь Акинфеев

В ТАСС прошла презентация женского гандбольного клуба ЦСКА, который поддерживают две звезды армейского футбола: тренер Валерий Газзаев и вратарь Игорь Акинфеев. В пресс-конференции приняли участие президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, капитан сборной России, олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, главный тренер ПГК ЦСКА Ян Лесли.

«Мы объявляем о создании нового Профессионального гандбольного клуба ЦСКА. 19 апреля была подписана лицензия о создании новой команды, — заявил глава Федерации гандбола Сергей Шишкарев. — Проект ПГК ЦСКА получил поддержку в Министерстве обороны, Тимур Вадимович Иванов не только поддержал идею, но и возглавил Попечительский совет. Через этот проект мы постараемся не только возобновить интерес к гандболу, как к спорту, но и создать базовый клуб для сборной России». По словам главы ФГР в Попечительский совет ПГК ЦСКА войдут две легенды футбольного ЦСКА: тренер Валерий Газзаев и голкипер Игорь Акинфеев.

Тимур Иванов подчеркнул, что Центральный спортивный клуб армии – традиционно клуб победителей: «В прошедшем спортивном сезоне хоккейный ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, баскетбольный ЦСКА выиграл Евролигу, а футбольный ЦСКА является действующим обладателем Суперкубка России.

Семья ЦСКА пополнилась новым клубом – гандбольным. Хочется пожелать ПГК ЦСКА столь же успешно выступать на российской и международной арене, радовать болельщиков результативной игрой и дарить нам всем праздник

Как Председатель Попечительского совета профессионального гандбольного клуба ЦСКА основной своей задачей вижу содействие во всех видах деятельности клуба. В том числе в привлечении дополнительных финансовых ресурсов для комплектования команды и тренерского штаба, где у нас 10 игроков, выступавших и выступающих за сборную России и три олимпийские чемпионки Рио. А также в обеспечении условий для тренировочного и соревновательного процесса путем появления спонсоров и партнеров.

Наши армейские красно-синие трибуны скандируют прекрасные слова: Мы – ЦСКА! Мы победим! Пусть на матчах гандбольного ЦСКА этот лозунг звучит с новой силой!».

В ходе пресс-конференции было рассказано о целях и планах новой команды на предстоящий сезон. Журналистам и гостям мероприятия показали презентационный ролик ПГК ЦСКА.

После этого Дарья Дмитриева вручила подарок Тимуру Иванову — игровую форму команды в сезоне-2019/20.

Я очень рада, что такой клуб наконец-то состоялся в таком огромном городе. Это неправильно, что в Москве не было большой гандбольной команды. Для столицы – это очень крутая новость», — отметила Дарья Дмитриева, которая станет капитаном армейцев

Главный тренер ПГК ЦСКА Ян Лесли отметил, что это новая глава для него и он очень рад быть тренером ЦСКА: «Когда получил приглашение, то прежде всего я переговорил с женой и согласился. Я с нетерпением жду начала работы. В нашем составе будет представлено много мастеровитых игроков с опытом игры в России, Швеции и других гандбольных странах. Дарья Дмитриева – одна из них. В нашем ростере 20 игроков, мы отобрали ведущих гандболисток, в том числе игроков сборной России».

Состав ПГК ЦСКА на сезон-2019/20

Вратари: Полина Каплина, Чана Массон Де Соуза, Елена Уткина.

Полевые игроки: Екатерина Бобина, Анна Богдашева, Полина Ведехина, Валентина Гончарова, Полина Горшкова, Ольга Горшенина, Дарья Дмитриева, Виктория Жилинскайте, Яна Жилинскайте, Екатерина Лубяная, Юлия Маркова, Елена Портягина, Сара Ристовска, Сабина Якобсен, Лада Самойленко, Ксения Трухина, Наталья Чигиринова.

Главный тренер — Ян Лесли

Ассистент тренера — Ольга Акопян

Тренер вратарей — Любовь Коротнева

Тренер по ОФП — Василий Клюев

Врач — Владислав Долгачев

Массажист — Сергей Козлов

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ПГК ЦСКА

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