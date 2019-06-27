Луис Диас близок к переходу в «Зенит»

Колумбийский хавбек может перебраться в чемпионат России. «Зенит» близок к завершению трансфера игрока.

Сообщается, что сделка по переходу 22-летнего полузащитника в «Зенит» закрыта. При этом, сумма трансфера составит порядка 7 миллионов евро.

Напомним, «Порту» также интересовался колумбийцем. Однако, предложение питерцев перебило вариант португальского клуба.

Отметим, что футболист провел 3 матча на Кубке Америки. В прошедшем сезоне Диас сыграл 17 матчей в чемпионате Колумбии. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Хулиана Сеспедеса