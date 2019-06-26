Пьерпаоло Марино: «Родриго Бекао должен присоединиться к «Удинезе» в июле»

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино отметил, что защитник московского ЦСКА Родриго Бекао станет игроком итальянского клуба в июле. Бразилец выступает год за российский клуб.

«Бекао должен присоединиться к команде в июле. Пока мы для него закрыты. В любом случае, любые наши приобретения совершаются исключительно исходя из пожеланий тренерского штаба команды», — заявил спортивный директор «Удинезе».

Российский клуб не сумел договориться с бразильцем по условиям личного контракта.

Бекао перешел в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 28 матчах чемпионата России. По итогам прошедшего сезона РПЛ ЦСКА занял четвертое место в чемпионате, набрав 51 очко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Corriere dello Sport