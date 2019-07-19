Новая коллекция OLD SPICE CAPTAIN

Представь, что мир, который мужчина жаждет покорить, — это устрица. Так вот, Old Spice Captain — это нож для раскрытия створок ее раковины с невероятным ароматом, который не знает неудач.

Дезодоранты-антиперсперанты и гель для душа из новой коллекции OLD SPICE CAPTAIN пригодятся, чтобы:

— пахнуть незабываемой свежесть

— всегда выходить сухим из воды

— всегда держать курс на дичайшую мужественность

— оставаться на плаву мужественности даже во время дичайшего шторма

Мужской дезодорант Old Spice Сaptain справляется даже с самым чудовищным запахом, замещая его приятнейшим ароматом

Благодаря специальной технологии мужчина может наслаждаться стойким свежим ароматом весь день — как и окружающие его люди. Дезодорант Old Spice не оставляет белых и желтых следов и работает весь день, ведь, как правило, тело мужчины никуда не исчезает в течение всего дня.

Мужской гель для душа Old Spice Captain очищает кожу и с легкостью вышибает неприятный запах

Даже когда мужчина не покоряет открытые моря, он покоряет помещения, наполняя их свежим ароматом сандалового дерева и открытого океана. Мужской гель для душа Old Spice берет на себя борьбу с грязью и неприятным запахом, чтобы мужчина мог выполнять более важные задачи — заключать сделки или учить дельфинов разговаривать, например.

Кроме средств из новой коллекции Old Spice Captain настоящему мужчине имеет смысл держать при себе еще буквально пару-тройку вещей, которые пригодятся, чтобы выжить в морях дичайшей мужественности.

Плюшевый осьминог, чтобы:

— не остаться одному на дне в тяжелые времена

— держал штурвал, пока он прохлаждается в палубном бассейне

— предсказывать результаты спортивных матчей

Сетка-авоська всегда, чтобы:

— вернуть 90-е, когда по ним заскучал

— сэкономить на покупке пакетов в супермаркете и купить свою яхту

-складывать жемчужины, выловленные в морях дичайшей мужественности

Фуражка капитана, чтобы:

— надевать ее каждый раз, когда он говорит слишком очевидные вещи

— надевать ее, когда к нему пришли из военкомата

— знакомиться с девушками на круизном лайнере

Источник: OLD SPICE CAPTAIN

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