Антонио Конте: «Мауро Икарди больше не часть «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Специалист также выразил позицию по форварду Мауро Икарди.

«Вы очень хорошо знаете, что мне нравится Лукаку. Сейчас Лукаку – игрок «Манчестер Юнайтед», такова реальность. Это правда.

Конечно, не очень легко начинать сезон без нападающего. Однако трансферное окно до сих пор открыто. Это будет нелегко для команды.

Я уже говорил с руководством на эту тему. Не могу скрывать, что мы немного запоздали с решением этого вопроса.

Икарди – больше не часть «Интера». На данный момент это факт», – сказал Конте.

Итальянский тренер до переезда в Милан возглавлял лондонский «Челси».

Мауро Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне итальянской Серии А аргентинский форвард был временно исключен из команды из-за трудностей в переговорах с руководством клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com