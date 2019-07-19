Зинедин Зидан: «Выиграть у Симеоне-тренера сложнее, чем у Симеоне-игрока»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне. Мадридские клубы встретятся 27 июля в рамках Международного кубка чемпионов.

«Как тренер Симеоне лучше, чем как игрок. Когда он был игроком, он был лишь частью команды. Сейчас, в качестве тренера, он управляет всеми процессами в команде и делает большую работу.

Симеоне – тренер с большим характером, который хочет, чтобы все было правильно. После того, как он стал тренером, его стало сложнее победить, чем тогда, когда он был игроком.

Для нас игра с «Атлетико» очень важна, мы хотим хорошо представить испанскую столицу.

Предстоящий сезон будет очень важным для нас, мы хотим побеждать.

Очень важно, чтобы новички прошли предсезонную подготовку с самого начала. Это очень важно для игроков. Очень хорошо, что они здесь с первого дня.

Хорошо, что мы играем с лучшими командами по время подготовки. Победить во всех матчах здесь – это не самое важное, но такие матчи очень хорошо помогают при подготовке», – сказал Зидан.

Французский специалист второй раз возглавил «Королевский клуб» в марте 2019 года, сменив Сантьяго Солари. Ранее специалист тренировал «Реал» с осени 2016 по май 2018 года. Клуб под руководством Зидана три раза выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Короля, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca