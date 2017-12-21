БК «Лига Ставок» — соорганизатор благотворительного турнира Strawberry Fields Cup 2017 по FIFA 18

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Телеканал Game Show совместно с благотворительным фондом «Созвездие Добра» имени Олега Журавского провели ежегодный турнир по киберфутболу Strawberry Fields Cup 2017. Соорганизатором мероприятия выступила букмекерская компания «Лига Ставок», генеральный партнер чемпионата России по футболу.

Лига ставок

В соревнованиях по FIFA 18 приняли участие киберспортсмены из европейских клубов — «Аякс», «Валенсия», «Динамо-Киев», «Манчестер Сити» и «Рома». Россию на турнире представил киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, один из главных фаворитов соревнований. Российские зрители следили за ходом соревнований вместе с экспертом БК «Лига Ставок» и комментатором «Матч ТВ» Романом Нагучевым. Он не только блистательно прокомментировал финальный поединок турнира, но и выходил в прямой эфир в течение всего игрового дня с прогнозами на исход поединков и анализом коэффициентов БК «Лига Ставок». Десятичасовой киберфутбольный марафон завершился победой Давида Сориано из клуба «Валенсия», которому россиянин проиграл в полуфинале плей-офф.

Призовой фонд турнира победители направят в адрес социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Ржева, с которым сотрудничает фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. «Спасибо всем за участие в турнире! Мы очень рады, что обрели поддержку в лице телеканала Game Show, РФПЛ, БК «Лига Ставок», а также всех участников, которые искренне и безвозмездно согласились принять участие в нашем благотворительном проекте», — поделилась впечатлениями Ольга Журавская, учредитель фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского.

Отметим, что за матчами Strawberry Fields Cup 2017 в прямом эфире наблюдало более 250 000 человек.

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