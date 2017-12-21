БК «Лига Ставок» — соорганизатор благотворительного турнира Strawberry Fields Cup 2017 по FIFA 18

Телеканал Game Show совместно с благотворительным фондом «Созвездие Добра» имени Олега Журавского провели ежегодный турнир по киберфутболу Strawberry Fields Cup 2017. Соорганизатором мероприятия выступила букмекерская компания «Лига Ставок», генеральный партнер чемпионата России по футболу.

В соревнованиях по FIFA 18 приняли участие киберспортсмены из европейских клубов — «Аякс», «Валенсия», «Динамо-Киев», «Манчестер Сити» и «Рома». Россию на турнире представил киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, один из главных фаворитов соревнований. Российские зрители следили за ходом соревнований вместе с экспертом БК «Лига Ставок» и комментатором «Матч ТВ» Романом Нагучевым. Он не только блистательно прокомментировал финальный поединок турнира, но и выходил в прямой эфир в течение всего игрового дня с прогнозами на исход поединков и анализом коэффициентов БК «Лига Ставок». Десятичасовой киберфутбольный марафон завершился победой Давида Сориано из клуба «Валенсия», которому россиянин проиграл в полуфинале плей-офф.

Призовой фонд турнира победители направят в адрес социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Ржева, с которым сотрудничает фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. «Спасибо всем за участие в турнире! Мы очень рады, что обрели поддержку в лице телеканала Game Show, РФПЛ, БК «Лига Ставок», а также всех участников, которые искренне и безвозмездно согласились принять участие в нашем благотворительном проекте», — поделилась впечатлениями Ольга Журавская, учредитель фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского.

Отметим, что за матчами Strawberry Fields Cup 2017 в прямом эфире наблюдало более 250 000 человек.

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