Леонид Федун: «Продавать Промеса не собираемся, но за 40 миллионов евро он может уйти»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о ситуации с возможным уходом полузащитника Квинси Промес в другой клуб. Даже назвал примерную сумму.

— Говорят, что зимние трансферы «Спартака» во многом будут зависеть от того, уйдет ли Промес.

– Сложно говорить о чем-то, основываясь лишь на предположениях. Пока Промес никуда не собирается. У нас нет никаких предложений.

У Квинси в контракте прописана высокая выкупная стоимость, как и у всех наших игроков. Если у какого-то клуба найдутся такие деньги, то у «Спартака» не будет возможности его удержать. Но продавать Промеса специально не собираемся.

— Правда, что по поводу голландца обращались из Китая и предлагали 40 миллионов евро?

– Если появится вариант на 40 миллионов, а в договоре футболиста записана такая сумма, то он сможет уйти за эти деньги.

— Сам Куинси хочет доиграть этот сезон в «Спартаке»?

– Конечно. Мне кажется, голландец здесь счастлив, его все устраивает.

— В одном из интервью вы сказали, что у Промеса «бешеные бонусы». Верно, что Куинси – самый высокооплачиваемый футболист команды за то время, пока вы владеете клубом?

– Не хочу раскрывать внутреннюю кухню, потому что для меня это потом будет чревато, – сказал Федун.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»