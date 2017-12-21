РФС оштрафовал и дисквалифицировал на два матча президента «Анжи»

Автор: Евгений Морозов 0

Анжи фанаты

Сегодня, 21 декабря, состоялось заседание Комитета РФС по этике. На нем было принято решение дисквалифицировать на два матча и оштрафовать на 30 тыс. рублей президента «Анжи» Османа Кадиева.

Функционер был наказан за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, сообщает официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой возбудить дело в отношении президента Кадиева, который в перерыве матча 18-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2) нецензурно оскорблял судью матча Михаила Вилкова.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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