РФС оштрафовал и дисквалифицировал на два матча президента «Анжи»

Сегодня, 21 декабря, состоялось заседание Комитета РФС по этике. На нем было принято решение дисквалифицировать на два матча и оштрафовать на 30 тыс. рублей президента «Анжи» Османа Кадиева.

Функционер был наказан за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, сообщает официальный сайт организации.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой возбудить дело в отношении президента Кадиева, который в перерыве матча 18-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2) нецензурно оскорблял судью матча Михаила Вилкова.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС