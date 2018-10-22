Легенды завтрашнего дня. Андрей Вдовин – о Кокорине и Мамаеве

Суд не перевел Александра Кокорина и Павла Мамаева под домашний арест, оставив их в СИЗО минимум до 8 декабря. Страна довольна: скандальные футболисты не вырвались на свободу, несмотря на дорогих адвокатов и все свои миллионы. Но в футбольном мире уже задумались, настолько ли опасные преступники Кокорин и Мамаев, чтобы содержать их в Бутырке. И здесь, видимо, ситуация подошла к опасной границе: еще чуть-чуть пережать с суровостью наказания, и эта пара скандальных игроков может обзавестись ореолом мучеников, пострадавших в угаре показательной борьбы против мажоров.

Все то время, что Кокорин и Мамаев сидят в СИЗО, допрашиваются в судах, получают передачи от родственников и являются фигурантами разных споров и выступлений их адвокатов, очень часто стали вспоминать об Эдуарде Стрельцове — легендарном форварде «Торпедо» и сборной СССР, осужденном на 12 лет по обвинению в изнасиловании. Как-то принято считать, что дело Стрельцова было сфабриковано, что он без особой вины попал в жернова власти и жизнь его была безжалостно искалечена завистниками. Кажется, это не вся правда. Похоже, Эдуард Стрельцов перед отсидкой был крайне неприятным молодым человеком.

Понять и простить: российский футбол встает на защиту Кокорина и Мамаева

Он был богом на поле и совсем не святым за пределами стадиона. Сейчас принято в основном вспоминать, как Стрельцов божественно играл, а не как отдыхал после матчей. Но если бы в 1950-х существовали уличные камеры видеонаблюдения, инстаграмы и нынешние соцсети, легенды об Эдуарде были бы совсем другие. Слухи о его похождениях пробивались даже тогда. В Москве говорили о том, как Стрельцов гулял, как дрался, хамил и козырял знакомствами в высоких кабинетах, и даже о том, как мог опоздать на поезд, отправлявшийся с командой на матч. Все это было. И, видимо, не в последнюю очередь повлияло, когда принималось решение о примерном наказании зарвавшегося футболиста. Но 12 лет, даже притом что Стрельцов отсидел 7 из них, — все равно слишком суровый срок для такого неоднозначного дела. Когда Русский Пеле вернулся с зоны, он стал совсем другим. И народная молва канонизировала его, возведя в ранг святых великомучеников.

Сейчас нечто похожее может произойти с Мамаевым и Кокориным. На их поддержку, особенно на Кокорина, и так, кажется, брошены большие пиар-силы. Почти каждый день в соцсетях появляются новые сообщения от их коллег-футболистов, многие из них написаны по одной «методичке»: сначала заявить, что два игрока действительно провинились и заслуживают наказания, а затем добавить, что тюрьма будет слишком суровой расплатой. И с каждым новым письмом все это больше похоже на спланированную акцию. Адвокаты Кокорина больше говорят об эмоциях и меньше — о фактах дела. А в разговорах обычных болельщиков все чаще звучат словосочетания «показательная порка», «за такое никого обычно не сажают» и «Первый канал просто так, без указаний сверху, никого так не мочит».

Подобное происходит в резонансных делах почти всегда. Когда волна гнева спадает, всплывают альтернативные версии. Преступления начинают казаться не такими уж серьезными: ну «прилетело» несколько раз водителю ведущей Первого канала — но ведь он через пару дней из больницы вышел живым и относительно здоровым! Ну досталось стулом чиновнику — а что он в 7 утра в кофейне делал? И вот уже через неделю Кокорина и Мамаева немного жалко: надо же, как дурни себе судьбу ломают!

Тупой и еще тупее. Громкие скандалы с участием Кокорина и Мамаева

Теперь представьте, что случится, если вдруг Александр Кокорин и Павел Мамаев схватят реальные сроки. По их статье «Хулиганство» да еще с отягчающими обстоятельствами «светит» до 7 лет лишения свободы. Но даже год реального срока превратит двух не очень умных парней, которым действительно снесло голову большими деньгами, в настоящих жертв системы. Все вокруг начнут говорить, что не будь в числе пострадавших чиновника федерального уровня, никакого суда не было бы. Что если бы государству не надо было прикрыть остальные не слишком приятные для них инфоповоды футбольным скандалом, все закончилось бы тихими мирными переговорами с выплатой солидных отступных.

И вот Кокорин со своей дебильной улыбкой подростка, не понимающего, во что вляпался, становится узником совести. И вот Мамаев со своими наколками превращается в жертву системы. А оба они обзаводятся легендой, как безжалостная машина пропаганды сломала две превосходные карьеры звезд российского футбола.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»