Возвращение «Баварии», первый матч «Аугсбурга» без пропущенных голов и пента-трик Йовича. Главные события 8-го тура Бундеслиги

«Бавария» наконец-то выигрывает, «Аугсбург» впервые играет на ноль, а Йович оформляет первый пента-трик в сезоне. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 8-го тура Бундеслиги.

В 8-м туре «красные» ездили в гости к «Вольфсбургу». Матч закончился победой гостей — 3:1. Дубль на свой счет записал Роберт Левандовски, который на 30-й и 49-й минутах встречи уверенно реализовал 2 выхода один на один. Затем «зелено-белые» смогли отыграть один мяч. Но финальную точку в матче поставил Хамес Родригес. Мюнхенцы наконец-то смогли прервать свою неудачную серию без побед в чемпионате Германии. До этого они проиграли дома «Боруссии» М (0:3) и «Герте» (0:2), а также сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1).

В 8-м туре «фуггеры» принимали «Лейпциг». Встреча закончилась нулевой ничьей. Гости всю игру владели преимуществом. В середине первого тайма они даже заработали пенальти, но 11-метровый не был назначен: помог VAR. Во втором тайме «Аугсбург» спасал вратарь команды — Андреас Люте. Голкипер не раз выручал хозяев, но иногда просто везло. Таким образом, команда из Аугсбурга впервые сохранила свои ворота в неприкосновенности в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

7:1 — именно с таким счетом «Айнтрахт» дома разгромил «Фортуну». За хозяев 5 голов забил нападающий команды — Лука Йович. Серб стал самым молодым игроком Бундеслиги, оформившим пента-трик. На тот момент ему было 20 лет и 200 дней.

В 8-туре «Байер» принимал «Ганновер». Встреча закончилась вничью — 2:2. Этот матч стал для Джонатана Та 100-м в Бундеслиге. Стоит отметить, что 94 игры футболист начинал в стартовом составе.

100 — @jonatah ( @bayer04fussball ) macht sein 100. Bundesligaspiel, in 94 davon stand er in der Anfangsformation. Säule. #B04H96 pic.twitter.com/mHLJk9FmAz

2011 — именно тогда Арьен Роббен получил свою последнюю красную карточку в чемпионате Германии. Напомним, что футболиста удалили во встрече 8-го тура нынешнего сезона с «Вольфсбургом». Он получил две желтые карточки.

2011 — Arjen Robben has received his first red card since April 2011 (v 1. FC Nürnberg). Tschüss. pic.twitter.com/YtuSnkBL2h

— OptaJohan (@OptaJohan) October 20, 2018