Жозе Моуринью: «Я ленив, поэтому живу в отеле»

Автор: Евгений Морозов 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему не покупает дом в Манчестере. Ранее фанаты манкунианского клуба выразили озабоченность этим фактом.

«Я не понимаю фанатов. Если они беспокоятся за мой комфорт, могу сказать, что мне комфортно. Я ленив, поэтому мне нравится жить в отеле. Не хочу, чтобы кто-то переживал из-за моего проживания в двухкомнатной квартире. Живу в отеле, где у меня есть все удобства и поддержка. Есть все, что мне необходимо.

Если они хотят, чтобы я жил в доме, вдали от помощников, я могу сделать это ради них. Но тогда я буду несчастен. А несчастный человек плохо работает», — цитирует Моуринью пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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