Выступление на утреннике. Что надо знать о РФПЛ Деду Морозу

Российская Премьер-лига ушла на зимний перерыв до марта. «90 минут» выделяет важнейшие события прошедших 365 дней в элитном чемпионате.

1. Федор Смолов – лучший нападающий России

Об этом все давно знали, и никто абсолютно не сомневался в правильности этого тезиса. Нападающий «Краснодара» c 18 голами стал лучшим бомбардиром нашего чемпионата в прошлом сезоне, идет в тройке снайперов текущего розыгрыша и, наверное, один из немногих в России, кто мечтает вырваться из зоны собственного комфорта и уехать на покорение европейских чемпионатов.

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Игорь Шалимов говорил о том, что «Вест Хэм» уже предложил неплохие деньги за Смолова. Сергей Галицкий неоднократно отмечал намерения Федора присоединиться к топ-клубу. Сам форвард недавно заявил о желании уехать в Европу (и даже играть в «Милане» за любые деньги). Кажется, если и уходить куда-то, то делать это надо сейчас. Федя, мы в тебя верим, жги!

2. «Спартак» до сих пор лучший

Главные вещи, которые характеризуют команду Массимо Карреры в 2017 году. Во-первых, красно-белые стали чемпионами страны. Во-вторых, «Спартак» вернулся в Лигу чемпионов. В-третьих, учинил разгром над «Севильей» у себя дома со счетом 5:1. В-четвертых, воспитал Квинси Промеса, который делает этот чемпионат ярче и лучше.

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Москвичи выработали и отточили свой стиль: научились перекрывать противнику кислород быстрыми атаками и надежными действиями в защите. «Спартак» идет на третьей строчке, но уже сейчас можно сказать: коллектив Карреры станет главным соперником «Локомотива» в борьбе за чемпионский титул.

3. «Локомотив» — зимний чемпион-2017/18

«Локомотив», наверное, самый скучный топ-клуб России. «Железнодорожники» не тратят десятки миллионов евро на новых футболистов, на их игры редко заглядывает больше 12 тысяч человек, игроков из их состава редко связывают со слухами о переходе в топовые европейские команды.

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«Локомотив» научился игнорировать шутки про «петушок Палыча», низкую посещаемость и длинный срок без трофеев. Теперь команда Юрия Семина – лидер РФПЛ с 8-очковым отрывом от ближайших преследователей. За них одинаково хорошо играют 33-летний перуанец, кандидат в сборную Португалии и два брата – две надежды нашей национальной команды. «Локо» окреп и периодически ломает позвонки потенциальным соперникам. Осталось только научиться не терять очки на ровном месте, и чемпионство – в кармане.

4. «Зенит» выдал лучшую трансферную кампанию за последние несколько лет

С приходом Роберто Манчини Питер настроился на постепенное отвыкание от нытья Мирчи Луческу. Итальянский специалист потратил около 87 млн евро, собрав перспективных аргентинцев, в том числе и из ведущих клубов Европы, вырвал футболистов у «Ростова» и «Ахмата» и получил целую кучу классных игроков бесплатно.

Пока проект «Зенита» слабо работает. Обещание стать зимним чемпионом не выполнено, отставание от «Локомотива» увеличивается с каждым туром. Роберто Манчини нужно придумать что-то экстраординарное, чтобы исправить ситуацию. Возможно, что-то большее, чем покупка у «Тосно» Антона Заболотного.

5. За осеннюю часть чемпионата произошло пять тренерских отставок

«Ахмат» уволил Олега Кононова, потом назначил исполняющим обязанности Михаила Галактионова, а позже подписал с ним полноценный контракт. Леонид Кучук не впечатлил руководство «Ростова», поэтому дончане сменили белорусского специалиста на Дмитрия Кириченко, затем вернули в профессию Валерия Карпина и подписали с ним соглашение на 2,5 года. «Динамо» не оценило работу Юрия Калитвинцева и обратилось за помощью к Дмитрию Хохлову. Патовую ситуацию в «Анжи», созданную шумным Александром Григоряном, позвали исправлять Вадима Скрипченко. А спасать дебютный сезон хабаровского СКА в РФПЛ вместо Александра Поддубного будет Ринат Билялетдинов, который в последний раз работал с клубом из высшего дивизиона три года назад — с «Рубином».

Следующая весна для этих команд пройдет напряженно и в быстром темпе. «Ахмату» нужно закрепиться как можно ближе к еврокубковой зоне, «Ростову» — подняться выше и растолкать всех в середине таблицы, «Динамо», «СКА-Хабаровску» и «Анжи» — срочно побеждать, чтобы не смыть этот сезон в унитаз. Есть подозрение, что только положительные результаты и выполнение поставленных задач спасут эти клубы от очередных тренерских замен.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, Instagram ФК «Локомотив», ФК «Ахмат»