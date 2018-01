Выступление на утреннике. Что надо знать о РФПЛ Деду Морозу

‪Бум-бум-бум! 💥💥💥‬ ‪Наши парни забивают #тригола в ворота «Тосно» и уходят на зимний перерыв в отличном настроении!‬ Что может быть лучше утром вторника 🤤 #СамыйЛучшийКоллектив #ТосноЛоко

A post shared by FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) on Dec 11, 2017 at 11:30pm PST