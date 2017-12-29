«Зенит» претендует на аренду нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцы

Автор: Дмитрий Темников 0

«Зенит» собирается арендовать игрока туринского «Ювентуса». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

По некоторым данным, петербуржцы являются одними из претендентов на хорватского футболиста «старой сиьноры» Марко Пьяцу. Также 22-летний форвард может перейти в «Шальке-04» или «Монако». Однако туринцы не собираются продавать игрока, поэтому рассматривается только вариант с арендным соглашением.

Пьяца не провел в текущем сезоне ни одного матча. Хорват недавно восстановился от повреждения, которое получил в марте этого года.

Фото: Global Look Press
Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

 

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