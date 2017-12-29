«Челси» продолжит попытки продлить контракт с Эденом Азаром после Нового года

Руководство «Челси» не может договориться с бельгийским игроком клуба Эденом Азаром по поводу продления соглашения. Об этом сообщает английский журналист Мэтт Лоу.

По словам Лоу, на данный момент Азар не желает оставаться в лондонской команде. Однако главы «синих» еще не сделали главного хода в сделке: они собираются продолжить переговоры в январе.

Также английский журналист сообщает, что 26-летний бельгиец ждет предложения от «Реала». В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел за «Челси» 26 матча во всех турнирах, отметившись 8 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер-аккаунт Мэтта Лоу