«Челси» продолжит попытки продлить контракт с Эденом Азаром после Нового года

Автор: Дмитрий Темников 0

Эден Азар

Руководство «Челси» не может договориться с бельгийским игроком клуба Эденом Азаром по поводу продления соглашения. Об этом сообщает английский журналист Мэтт Лоу. 

По словам Лоу, на данный момент Азар не желает оставаться в лондонской команде. Однако главы «синих»  еще не сделали главного хода в сделке: они собираются продолжить переговоры в январе.

Также английский журналист сообщает, что 26-летний бельгиец ждет предложения от «Реала». В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел за «Челси» 26 матча во всех турнирах, отметившись 8 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер-аккаунт Мэтта Лоу 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эден Азар

Эден Азар хочет перейти в «Реал», несмотря на предложение «Челси» об увеличении зарплаты

Азар

Эден Азар не будет продлевать контракт с «Челси» из-за интереса «Реала»

Эден Азар

Эден Азар: «Все знают, что я обожаю «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 