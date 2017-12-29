Гарри Кейн может пропустить матч против «Суонси» из-за болезни

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рискует пропустить ближайший матч АПЛ против «Суонси» (2 января) из-за болезни. Сегодня 24-летний игрок пропустил тренировку «шпор».

«Гарри находится дома, к нему приезжал врач. Будет ли Кейн готов к матчу с «Суонси»? Посмотрим. Я не знаю, будет он в строю или нет. Посмотрим на его состояние», – так ситуацию прокомментировал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Напомним, англичанин оформил два хет-трика в двух последних матчах за лондонцев. Кейн стал самым результативным игроком календарного года, забив 56 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports