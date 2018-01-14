Защитник «Базеля» проходит медосмотр в «Боруссии» Дортмунд

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Мануэль Аканджи

Немецкий клуб близок к подписанию контракта с 22-летним защитником Мануэлем Аканджи. Официальное объявление о трансфере должно появиться перед матчем с «Вольфсбургом» 14 января.

По информации немецкой прессы, «Боруссия» заплатит «Базелю» 21,5 млн евро, включая бонусы.

Игрок молодежной сборной Швейцарии Мануэль Аканджи — воспитанник клуба «Винтертур». Он перешел в «Базель» в 2015 году, провел за швейцарцев 42 встречи и забил 5 голов.

Ранее сообщалось об интересе к нему таких клубов, как «РБ Лейпциг», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Саутгемптон».

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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