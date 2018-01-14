Угроза тюрьмы для Неймара, очередное поражение «Реала», обвинение «Спартака» в расизме. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 января.

1. Неймару грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 млн евро

Нападающий «ПСЖ» будет вызван в суд по делу о мошенничестве при оформлении перехода из «Сантоса» в «Барселону».

2. Антонио Кассано намерен вернуться в футбол

35-летний итальянец уверяет, что готов возобновить карьеру, которую он приостановил прошлым летом.

3. Павел Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане

Футболист не поехал на первый зимний сбор «Динамо».

4. «Спартак» обвиняют в расизме

Из-за твита Джикии про шоколадки на солнце разгорелся расистский скандал.

5. Главный тренер «Малаги» Мичел Гонсалес отправлен в отставку

Команда занимает предпоследнее 19-е место в чемпионате Испании.

6. Арда Туран покинул «Барселону»

Игрок продолжит карьеру в турецком клубе.

7. Мадридский «Реал» впервые в истории проиграл «Вильярреалу» на своем поле

«Сливочные» продолжают терять очки и шансы на победу в Примере

8. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Янн М’Вила стал игроком «Сент-Этьена», «Зенит» продал Максима Карпова

Фото: Global Look Press

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