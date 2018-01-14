Угроза тюрьмы для Неймара, очередное поражение «Реала», обвинение «Спартака» в расизме. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 января.
1. Неймару грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 млн евро
Нападающий «ПСЖ» будет вызван в суд по делу о мошенничестве при оформлении перехода из «Сантоса» в «Барселону».
2. Антонио Кассано намерен вернуться в футбол
35-летний итальянец уверяет, что готов возобновить карьеру, которую он приостановил прошлым летом.
3. Павел Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане
Футболист не поехал на первый зимний сбор «Динамо».
4. «Спартак» обвиняют в расизме
Из-за твита Джикии про шоколадки на солнце разгорелся расистский скандал.
5. Главный тренер «Малаги» Мичел Гонсалес отправлен в отставку
Команда занимает предпоследнее 19-е место в чемпионате Испании.
6. Арда Туран покинул «Барселону»
Игрок продолжит карьеру в турецком клубе.
7. Мадридский «Реал» впервые в истории проиграл «Вильярреалу» на своем поле
«Сливочные» продолжают терять очки и шансы на победу в Примере
8. Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18
Янн М’Вила стал игроком «Сент-Этьена», «Зенит» продал Максима Карпова
Фото: Global Look Press