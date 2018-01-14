«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить и Месута Озила, и Алексиса Санчеса

Манкунианцы рассчитывают усилиться сразу двумя звездами «Арсенала», у которых заканчиваются контракты. Речь идет о Месуте Озиле и Алексисе Санчесе.

«Манчестер Юнайтед» намерен пригласить Алексиса Санчеса уже в нынешнее трансферное окно за сходную сумму компенсации, а летом побороться за Месута Озила, который станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «дьяволы» готовы предложить за Санчеса необходимые 30 млн фунтов, при этому агент чилийца получит комиссионные в размере 10 млн фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent

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