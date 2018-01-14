Юрген Клопп рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Ливерпуля» признался, что во время работы в Германии у него было предложение от «Манчестер Юнайтед». Однако немец по личным соображениям отклонил этот вариант.

Перед матчем Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» Клопп рассказал, что в 2014 году, когда он тренировал дортмундскую «Боруссию», на него вышли представители «Манчестер Юнайтед», искавшие замену уволенному Дэвиду Мойесу. Юрген ответил отказом, после чего «дьяволов» возглавил Луи Ван Гал.

«Да, ко мне существовал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Они интересовались мной за год или полтора до моего назначения в «Ливерпуле», но я просто не чувствовал, что это правильно для меня. Я не мог сказать, что «Манчестер Юнайтед» не мой клуб, но это не казалось мне правильным. Ко мне обращались многие клубы, и я говорил: «Нет, без шансов. Сейчас мне нужно отдохнуть» Но даже моя жена знала, что я соглашусь, если меня позовет «Ливерпуль». Я не мог отказать. Это было слишком рано относительно моих планов, но я сказал: «Да ладно!» Когда я оказался здесь и немедленно проникся этим духом, то понял, что это идеальное совпадение», — рассказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1