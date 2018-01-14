Бывший вице-президент ФИФА признался в получении взятки от Германии за ЧМ-2006

Бывший чиновник ФИФА Мохаммед бин Хаммам признал факт получения денег из Германии после победы ее заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2006 года.

«На мой счет действительно было зачислено 6,7 млн евро. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что Германия и так получила. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира», — сообщил Хаммам. При этом катарец отказался рассказать о предназначении платежа.

Ранее экс-президент Немецкого футбольного союза Тео Цванцигер выразил уверенность, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006.

Фото: Global Look Press

Источник: ZDF

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