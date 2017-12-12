Хосеп Гвардиола о драке после матча с «МЮ»: «Мы выиграли дерби, чего люди ждали от нас? Что мы не отпразднуем?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал конфликт с игроками и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 16-го тура чемпионата Англии. «Горожане» победили (2:1).

«Все боролись, чтобы выиграть. Мы могли бы забить больше голов. После игры мы отпраздновали победу с фанатами и потом пошли в раздевалку, чтобы продолжить празднование. Когда мы проигрываем, мы пытаемся признать поражение, но когда мы побеждаем, мы празднуем. Мы выиграли дерби, чего люди ждали от нас? Что мы не отпразднуем?

Когда «Арсенал» победил «Юнайтед», они праздновали… Мы пытаемся делать это в раздевалке. Мы отмечаем только в подходящие моменты, например, победу в Неаполе. Мы должны были это сделать, но внутри раздевалки. Я тот человек, который побуждал их радоваться, но за закрытыми дверьми. Надеюсь, то, что случится, не повторится», – сказал Гвардиола.

После матча в подтрибунном помещении «Олд Траффорд» между игроками и тренерами команд случилась массовая потасовка. Конфликт начался после того, как главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью не понравилось, что гости слишком бурно праздновали победу, громко включив музыку в раздевалке.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»