Марсело: «Третья победа на клубном чемпионате мира – вызов для «Реала»

Автор: Владимир Шевелев 0

Марсело

Защитник «Реала» Марсело рассказал о своих целях. Также он оценил значимость победы на клубном чемпионате мира.

«Я не оглядываюсь назад, чтобы искать мотивацию. У футбола короткая память, и для меня самый важный титул всегда следующий. Победа на клубном чемпионате мира в третий раз – это вызов.

Но мы не смотрим на другие команды. Мы делаем то, что должны. Мы не можем сразу думать о финале и не можем сказать: «Мы собираем победить, и все». Нужно уважать все команды, как они уважают нас, и сделать все возможное, чтобы выиграть титул.

Роберто Карлос очень помог мне, когда я приехал в Мадрид. Я пытаюсь сделать то же самое для молодых игроков, потому что Мадрид – это нелегкое место, когда вам 19 или 20 лет. Я прошел через это путь, мне помогали такие люди, как Роберто Карлос, Серхио Рамос, Фабио Каннаваро, Икер Касильяс. Я пытаюсь сделать то же самое», – сказал Марсело.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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