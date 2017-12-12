В Москве открылся первый официальный магазин ЧМ-2018

Болельщики, которые не в силах дождаться начала потрясающего футбольного праздника — чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, теперь знают, куда им пойти за сувенирной продукцией. В Центральном Детском Магазине на Лубянке открылся первый официальный магазин ЧМ-2018.

На его полках нашли свое место различные товары с логотипом предстоящего турнира – официальный мяч Telstar 18, забавные головные уборы в виде талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки, предметы одежды, тематические брелоки, магнитики и многое другое. До мая 2018 года в российской столице и десяти других городах, где пройдут матчи турнира, будут открываться официальные магазины и киоски.

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«Мы провели тестовое открытие магазина накануне финальной жеребьевки, а теперь очень рады официально пригласить всех футбольных болельщиков посмотреть на привлекательные товары, выставленные на полках магазина, — сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок. – До настоящего времени наибольшей популярностью пользовались футболки с изображением Кубка чемпионата мира или волка Забиваки, но сейчас мы с удовлетворением отмечаем интерес любителей футбола к этой тематике в целом. Можно утверждать, что нам определенно повезло с расположением магазина».

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Первый официальный магазин мемпионата мира находится на территории Центрального Детского Магазина на Лубянке (Москва, Театральный проезд, 5/1) и работает без выходных с 10:00 до 22:00 (в декабре с 10:00 до 23:00).

Фото: официальный сайт ФИФА

Источник: официальный сайт ФИФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»