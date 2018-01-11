Сборная Уругвая во время ЧМ-2018 поселится в Нижегородской области

Штаб сборной Уругвая определился с местом для проживания во время проведения чемпионата мира в России. Об этом сообщает пресс-служба южноамериканской команды.

Уругвайская делегация поселится в городе Бор, который находится в Нижегородской области. В расположении «чарруа» будут находиться два тренировочных поля и 75 номеров.

Напомним, команда Оскара Табареса проведет свой заключительный матч группового этапа со сборной России в Самаре (25 июня). Также Уругвай сыграет с Египтом в Екатеринбурге (15 июня) и с Саудовской Аравией в Ростове-на-Дону (20 июня).

Фото: Global Look Press

Источник: Ассоциация футбола Уругвая