Сборная Уругвая во время ЧМ-2018 поселится в Нижегородской области

Штаб сборной Уругвая определился с местом для проживания во время проведения чемпионата мира в России. Об этом сообщает пресс-служба южноамериканской команды.
Уругвайская делегация поселится в городе Бор, который находится в Нижегородской области. В расположении «чарруа» будут находиться два тренировочных поля и 75 номеров.
Напомним, команда Оскара Табареса проведет свой заключительный матч группового этапа со сборной России в Самаре (25 июня). Также Уругвай сыграет с Египтом в Екатеринбурге (15 июня) и с Саудовской Аравией в Ростове-на-Дону (20 июня).
Фото: Global Look Press
Источник: Ассоциация футбола Уругвая